台北市建管處要求立院改善違建　游錫堃：會依法處理

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台北市建管處曾在2015年解釋，這些公有建物當初興建時均根據不同法令合法興建，屬特種或軍事建築，如今因移撥、恢復一般使用，才有未取得建照問題，會輔導合法化，但立院層級高於市府，若立法院不作為，北市府也管不動。

游錫堃強調