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台北市建管處要求立院改善違建　游錫堃：會依法處理

記者吳承翰／台北報導

2021-04-20 11:42:24

立法院長游錫堃
▲台北市建管處要求立法院限期改善違建情況，立法院長游錫堃強隊會依法配合處理。（圖／資料照）
日前媒體報導，揭露立法院群賢樓地下2樓，最初規劃做停車場，卻因立法院有大量公文印刷需求，私下改成印刷廠，遭到台北市建管處要求限期改善，清掉印刷設備。立法院長游錫堃上午受訪時表示，法律之前人人平等，國會也不例外，立法院有任何違規的地方都能改進。但游也呼籲，台灣是世界民主典範，象徵民主的國會卻有違建，硬體設備不足，全民都應該重視。

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立法院坐落於中山南路，在台北市精華地段，但由於周遭有台大醫院、監察院等重要機構，近年來國會面臨硬體設備跟不上時代的問題時，都因面積有限無法具體改善。遷址聲浪闕起，不少立委都有提案，從台中成功嶺、宜蘭、南港都是考慮選項，上周游錫堃也帶著遷址委員會在院內巡視，檢討是否有改進的地方。

台北市建管處曾在2015年解釋，這些公有建物當初興建時均根據不同法令合法興建，屬特種或軍事建築，如今因移撥、恢復一般使用，才有未取得建照問題，會輔導合法化，但立院層級高於市府，若立法院不作為，北市府也管不動。

游錫堃強調法律之前人人平等，國會也不例外，他們會配合台北市做出改善。但游錫堃也強調，台灣在2300萬人努力下，成為國際民主典範，但台灣的國會建築，拿出去完全沒辦法跟其他國家的氣派風格比。

游錫堃說，現在連一般企業都能蓋得華美，台灣立法院卻還在討論內部有違建，象徵國家主權的機關發生這種問題，也是國人應該重視的議題。

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