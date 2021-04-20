新粉專「台灣阿北柯文哲」上線　傳籌劃者是勞動局長

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柯文哲新粉專「台灣阿北柯文哲」今日上線，首個上場的主題是街道正名議題，柯文哲在影片中把台北跟台灣多處街道名多為中國城市ㄧ一列舉，表示要認識台灣如果從街道名真的無從認識。柯文哲舉例立法院週邊道路全是中國城市名，驚嘆立法院整個被中國包圍了。他還點名號稱愛台灣的政黨位在「北平東路」上很奇怪，不知道被點名的民進黨作何感想？
柯文哲今日上午出席北捷「臺北捷運萬大線—萬大線，和我的日常搭上線整體宣導行銷活動」啟動記者會時媒體詢問新粉專一事，柯僅表示該粉專是朋友開設的。對於新粉專創立，北市府副發言人魏佑任表示，這個粉專不是市府的官方平台，應該是粉絲自行建置。媒體質疑為何粉絲建置為何柯要親自錄製影片？魏佑任則是回應說，會針對內容部分再去了解，是在什麼時間去做拍攝。
2014年台北市長選戰，當時還未成立民眾黨的柯文哲對上國民黨的對手連勝文，柯文哲在民進黨與台派的大力後援下，大勝連勝文。但是當上台北市長後推動「台北、上海雙城論壇」，又說出「兩岸一家親」的言論，被視為親中分子而與台派決裂，在2019年8月台灣民眾黨成立後，與民進黨也漸行漸遠。
2020年大選，民眾黨雖然獲得5席立委，但是民調一直落後於民進黨與國民黨，落後民進黨經常是一倍以上差距，讓黨內許多人士感到挫折。為了拉抬聲量，今年初開始民眾黨強化空戰力道，除了向媒體挖角外，還在Youtube頻道推出新的節目「踢批批開講Live」、「民眾之聲」，由發言人蔡峻維、楊寶楨則點評時事，特別是執政黨的施政不力大加批判。