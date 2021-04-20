鑿井恐造成地層下陷？高市水利局：沒有這種狀況
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-20 12:00:00
全台水情嚴峻，高雄市政府與水利署將陸續在高雄鑿60口井，希望高雄到6月都能維持水情橙燈，不進入供五停二的狀況，而針對一直鑿井會不會有地層下陷的安全疑慮，高雄市水利局長蔡長展表示，大樹高屏溪一帶都是沖積扇平原，地層結構是軟礫石加砂層，有充沛的地下水量，在安全上沒有問題，沒有這種狀況。
蔡長展說，市政府在大樹高屏溪沿線已經在做鑿井工作，這些鑿井的一個水量將運送到澄清湖，這個地方有比較充沛的這個水量，這個區域也不是所謂的「地層下陷區」，鑿井後取水也會做一些觀察，所以這個部分在安全上是沒有問題，現在預計的進度每個禮拜會達到完成8口井，在5月底前會至少達到30口井的供應，每天會達到12萬噸以上的水量，曹公圳沿線也會用移動式抽水機把地面水的部分運送到澄清。
蔡長展強調，市長特別要求市府要自己找水源，中央雖然也會調度，但是因為這次災害，市長認為市府要積極尋找水源，希望到6月還是維持橙燈，不要進入紅燈，所以要找很多水源才安全，所有的盤點、努力，都是為了超前部屬不要進入紅燈。
而為了因汛期來臨，蔡長展指出，目前防汛整備也已經在進行中，現已經完成這些重點段的清疏，並持續進行河道清疏工作，市政府抽水站的部分已經達到75座，移動式抽水機有134台，在區公所的中小型抽水機則有146台，這些抽水機在每年度汛期的使用率非常高，抽水機組設備也做了一些定期檢查，4月底前也會做詳細的複查，在汛期前把這些所有的設備做一些完整的盤點，做好這些準備工作，等待下雨的時候，發揮最大功效。