博鰲論壇開幕！習近平承諾永不擴張 暗批美國勿霸道
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-20 12:24:04｜2021-04-20 12:27:00
中國國家主席習近平，今(20日)以影片在博鰲亞洲論壇的2021年會開幕式上發表談話，內容提到中國無論發展到什麼程度，都永遠不會稱霸或擴張，並話中有話的說到「世界要公道，不要霸道，大國要有大國的樣子」等，也被認為是在暗批對手美國；不過對比北京在香港、台灣以及南海主權等議題上的表現，此番言論顯得令人玩味。
根據中國官媒《新華社》報導，習近平代表中國倡議，亞洲和世界各國要回應時代呼喚，攜手共克疫情，加強全球治理，朝著構建人類命運共同體方向不斷邁進，才能開創共贏共享的未來，推動全球治理體系朝更加公正合理的方向發展。接著話鋒一轉，習近平便說：「國際上的事應該由大家共同商量著辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界『帶節奏』。世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。」
在經濟合作方面，習近平則提到要深化區域經濟一體化，鞏固供應鏈、產業鏈、數據鏈、人才鏈，構建開放型世界經濟，大力發展數位經濟，在人工智能、生物醫藥、現代能源等領域加強交流合作，使科技創新成果更好造福各國人民，仍不忘再度暗批美國，強調：「在經濟全球化時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為『築牆』、『脫鉤』違背經濟規律和市場規則，損人不利己。」
緊接著，習近平又說各國應同舟共濟，開創健康安全的未來，還要堅守正義，開創互尊互鑑的未來，因為多樣性是世界的基本特徵，也是人類文明的魅力所在，經歷了疫情洗禮，各國人民更加清晰地認識到，要摒棄冷戰思維和零和博弈，反對任何形式的「新冷戰」和意識形態對抗，重申：「國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心。」
此外，今年就是中國共產黨成立100周年，習近平也在博鰲亞洲論壇上承諾，中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽，將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。