專訪／職籃甜心「最美禮生」扮相飄仙氣 挑對象女生也OK
記者羅凌筠/綜合報導
2021-04-20 13:23:51
職籃女神螞蟻是福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員之一，擁有甜美笑容、長達100公分的修長美腿，擄獲不少粉絲的心，她接受《NOWnews今日新聞》專訪，談到4歲開始學舞，擁有26年深厚根基，過去還參加過在廟宇服侍神明的團體「舞魅孃」，古裝扮相堪稱最美禮生，現今她身兼3個舞團，在啦啦隊、夜店都有演出，自己開車三地跑，為了趕工有時還會「飆仔」上身，此外，螞蟻還提到理想型是女團成員劉雨昕，默認女生追求她也可以。
螞蟻有芭蕾舞、民族舞的根基，對她來說，從不怕徵選啦啦隊落敗這件事，「只怕自己長得不是他們要的型，因為啦啦隊競爭很大，大家都看外表，我對自己這一塊沒有自信，但對舞蹈，我是很有自信」，螞蟻手腳修長，在跳舞上要多下功夫，她很喜歡南韓女團BLACKPINK的成員Lisa，「她的每個眼神、動作，都很專業到位，會想要學她的動作多練習，看怎樣跳會更好。」 外型柔弱的螞蟻，其實身兼3個舞團表演，自己開著1台車，台南、台北、台中三地跑，在進啦啦隊之前，她的舞團在台北夜店演出，台北夜店3點關門，她下班了再開車回台中練啦啦隊，一度累到開車兩眼直視前方放空，這時她趕快播放韓團勁歌，跟著音樂舞動提神，有時還會「唐老大」上身飆車，她靦腆笑說：「我算是開車技術很好，阿媽還說怎麼一堆罰單。」團員之中，她最常借宿牛奶的家，牛奶也等於她的專屬鬧鐘，被牛奶甜甜的娃娃音叫醒，她說：「也滿幸福的。」 工作之外，螞蟻也是個小球迷，被問到欣賞哪個球員？螞蟻說福爾摩沙夢想家的王柏智很可愛，「最喜歡看柏智在那邊阻擋，他看起來莫名討喜，憨憨的很可愛」，哪款男孩子最吸引螞蟻？她表示聊天時談吐幽默的男生很加分，不過如果要選藝人中的理想型，螞蟻會選大陸女團「THE9」打扮中性的成員劉雨昕，因為她在《青春有你2》表現十分迷人，螞蟻坦承對帥氣的女生也可以接受。