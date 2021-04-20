美眾院議員提「台灣國際團結法案」 外交部感謝友我作為
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-20 12:48:45
美國跨黨派眾議員於美國時間19日提出「台灣國際團結法案」，阻止北京扭曲國際組織攸關台灣的決議文字。法案表示，聯合國大會2758決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民。外交部今日表示，感謝美國國會議員近年不斷採取友我作為，以具體行動展現對台美關係的支持與重視。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆表示，外交部感謝美國國會議員近年不斷採取友我作為，以具體行動展現對台美關係的支持與重視。美國拜登政府上任後，已多次公開強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。外交部將持續關注本案進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，尋找更多合作機會，一步一腳印，穩健深化台美雙方在各領域的合作夥伴關係。
另外，針對歐盟理事會通過印度太平洋地區合作戰略決議一事， 歐江安表示，外交部歡迎歐盟發表其印太合作戰略，也樂見歐盟及其會員國願共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。外交部同時注及歐盟強調致力納入區域內所有願與歐盟合作的夥伴，歐盟曾在多個場合強調台灣是歐盟理念相近的夥伴，將在台歐盟既有的良好基礎上，持續與歐盟及其會員國加強雙邊及多邊合作，共同捍衛以規則為基礎的自由開放的印太地區。