丁怡銘致電嗆游錫堃？朱立倫嘆：蘇貞昌該檢討用人標準
記者吳承翰／台北報導
2021-04-20 12:42:57
行政院前發言人丁怡銘回鍋政院，獲聘13職等有給職顧問，傳出近期因媒體披露公投對案討論過程，丁致電給立法院長游錫堃辦公室抓內鬼。對此，國民黨前主席朱立倫嘆了一口氣後說，對於蘇貞昌用人作風實在不敢苟同，另提醒蘇揆勿忘了其把手伸得多長，涉入各部會、財團法人、公營事業等人事案。
丁怡銘回鍋行政院的消息傳出後，又被媒體加碼報導，指出他去年請辭後，即便沒有公職身分，仍持續掌管行政院輿情業務，並出席內部會議，
近來因民進黨蘇系質疑游錫堃透露藻礁、反萊牛等公投對案內部會議，丁直接致電立法院長室開嗆。行政院發言人羅秉成表示，報導內容為不實指控，未向政院查證，呼籲媒體自律。
國民黨前主席朱立倫上午出席「照護人，有你真好！」公益影片播映會，會前被問到蘇貞昌用人合適與否，朱嘆了一口氣後說，社會自有公平，丁怡銘離職後仍在行政院服務，後來接任顧問也是1個月前的事，他質疑，為何不能大大方方、光明正大做這件事，等到被社會發現後再來討論，實在不敢苟同蘇貞昌用人作風。
另有媒體披露，蘇貞昌曾因公股行庫人事案調動，致電給蔡英文總統，稱「叫妳的建析（時任總統府副祕書長）不要打給我的部長（財長蘇建榮）」，對此，朱立倫無奈表示，他聽到的傳言還不只如此，痛批蘇貞昌很強勢，個性比較急。
朱立倫呼籲蘇貞昌，不要忘了過去其跳過各部會首長，把手伸入各個部會、財團法人、公營事業等，「手伸得有多長，自己應該想一想」。