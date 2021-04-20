林百里：今年景氣很好　筆電零組件很缺

（中央社記者吳家豪台北20日電）代工廠廣達董事長林百里今天出席2021年科睿唯安全球百大創新機構頒獎典禮受訪表示，今年景氣很好，且廣達以民生用水為主，似乎未受缺水太大影響；但筆電零組件很缺，還不知道會缺到何時。





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媒體關注缺水議題，林百里會前受訪回應，「長官負責」，因為今天有政府官員到場；他也強調廣達除了民生用水，沒有別的用水。





對於台灣景氣看法，林百里笑說「很好、很好」，但談到筆電缺料問題，林百里連說兩次「很缺」。至於缺料會持續到何時，他笑答不知道。





科睿唯安今天公布2021年全球百大創新機構名錄（Clarivate Top 100 Global Innovators 2021），台灣共5家機構獲選，表現與韓國並列全球第3，創歷史新高，僅次於美國42家和日本29家；上榜機構包括工業技術研究院、鴻海、廣達、華碩、金寶，其中華碩、金寶為首次進榜。





科睿唯安全球百大創新機構報告依據發明數量、專利影響力、專利獲准率、專利組合國際化程度4種指標，追蹤全球機構的創新程度。





林百里致詞表示，廣達32年來一直都在創新，創業時做筆電，大家都笑廣達，因為當時技術還沒達到。廣達創業歷史跟台灣電子業演進史差不多，早期產品強調輕薄短小、物美價廉，當時替客戶提供設計服務與製造服務。





他說，到了2000年廣達開始做雲端運算，客戶需要computing（運算）而不是computer（電腦），當時技術再演進，運算是最符合客戶需要的，因此廣達又有一番很大演進與改變；然而這很辛苦，因為軟體不是廣達長處。





林百里指出，到了2016年開始有人工智慧（AI），現在5G也來了，大家談的是智慧解決方案，廣達也思考公司核心競爭力是否不夠，要找出全公司一起進步的方法。





林百里說，廣達內部都是50幾歲的老師傅，「搞解決方案要他們的命」，因此廣達不斷有新血加入，這也代表台灣系統業界面臨的考驗。（編輯：張均懋）1100420



