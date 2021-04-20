台積電「位置特殊」　美國出招防止中共利用發展軍武

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據全球超級電腦500強榜單，中國擁有214台，是全世界擁有最多超級電腦的國家，但是從效能來看，仍遠不及日本、美國，依序排名第一名是日本新一代超級電腦「富岳」（Fugaku）、美國「高峰」（Summit）以及「山嶺」（Sierra），前十大超級電腦，美國共有4台、中國2台、義大利2台，瑞士和日本各自有1台。
被列入實體清單的中國企業，未來在沒有美商務部執照之下，可能無法取得源自美國的技術。《華盛頓郵報》月初報導指，美國政府有意與盟友協商，更有效的限制對中國出口，比方說台灣作為全球半導體供應鏈的關鍵角色，擁有最先進的晶圓代工廠台積電。
台積電在回覆《華盛頓郵報》的信件中表示，與天津飛騰的相關交易遵守所有法律規範，公司對於出口管制限制的特定實體有全面的評估和審查程序，強調台積電不清楚公司的產品被（天津飛騰）作為軍事用途。
然而分析人士指出，天津飛騰的超級電腦是利用「美國軟體」設計出的微晶片驅動，並由在台灣的台積電以「美國機密機械」製造，而天津飛騰設計的晶片最終交由總部設在台北的無晶圓廠半導體公司世芯完成。據統計，世芯2020年的營收中，天津飛騰佔約39%，天津飛騰遭到美國封殺恐影響今年營收目標25%。
《華盛頓郵報》指，中國的超高音速飛彈測試設施位於中國空氣動力研究與發展中心（CARDC），負責人為解放軍少將，該中心與天津飛騰存在合作夥伴關係，這意味著中國悄悄利用美國科技，將民用技術轉為軍事用途。
在發展科技上，中國官方也意識到技術自主的重要性，今年目標就是要投入大筆資金提高晶片自製率，但目前仍嚴重仰賴進口。據統計2020年中國晶片淨口額突破3500億美元，已連3年破3000億美元。雖然在2015年美國禁止英特爾提供中國企業晶片，中國加速研發出超級電腦「神威太湖之光」，但各數據以及中共公開文件看來，中國要在2025年達到自製率70%的目標看起來仍難以實現。
軍武專家指，超高音速武器是新興軍事科技中的關鍵之一，解放軍能夠靠超高音速武器鎖定太平洋的美軍艦艇與空軍基地，巡弋飛彈需要1至2小時才能打到目標，超高音速飛彈只需要幾分鐘。如何取締中國企業合法取得的晶片被用於軍用超級電腦，是美國目前面對的難題之一。
《華盛頓郵報》引述台灣國防智庫「國防安全研究院」研究員歐錫富的見解，認為台積電處於「特殊的位置」，其生產的晶片最終被美國、中國用於軍事用途，中國將這些晶片用於生產「超敵電腦」；美國則是用於生產先進武器晶片，包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰鬥機。
歐錫富認為，民間企業在交易時並沒有可量到國家安全因素，台灣作為小國缺乏制衡作用以及實施出口禁令的意願，法規寬鬆且漏洞較多，相對來說，美國則有較完整的出口管制措施和法規。
英國《金融時報》指，由於台積電在半導體產業有重要地位，雖然目前美國市場佔台積電業務6成，中國約2成，但中國作為成長最快速的半導體市場，美國仍十分關注。希望把涉及軍武的技術留在美國，更希望拉攏台積電。