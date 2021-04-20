NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

內幕／蘇貞昌為何離不開丁怡銘？圈內人爆3大原因

記者劉育辰／台北報導

2021-04-20 13:46:07｜2021-04-20 14:15:43

蘇貞昌與丁怡銘
▲行政院院長蘇貞昌（左）相當重視行政院顧問丁怡銘（右）。（圖／NOWnews資料照、行政院提供）
前行政院發言人丁怡銘去年11月因為牛肉麵風波辭官，近日遭爆他其實早在今年3月就回鍋、擔任行政院顧問，引發爭議。為何行政院長蘇貞昌離不開丁怡銘？民進黨內人士表示，首先丁怡銘有文宣、網路操作的專長，二來是他在黨內人和不錯，擅長溝通協調，最後也是最重要的一點，是蘇貞昌相當嚴格，脾氣也不太好，要找到受得了蘇貞昌的高手，並不是這麼容易的事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
丁怡銘10多年前就是民進黨工，在黨中央的輿情小組及中央政策會任職過，幕僚工作資歷頗深，對民意脈動、新聞議題相當敏銳，擅長文宣和議題操作。2016年蔡英文當選總統後，丁怡銘進入總統府發言人室，並在2018年與黃致達一起辭職，投入蘇貞昌的新北市長選戰。在蘇貞昌競選期間，丁怡銘就是新媒體宣傳的操盤手；雖然最終敗選，但丁怡銘在選戰期間的巧思、創造的話題性，都讓蘇貞昌相當滿意。

蘇貞昌入閣後不久，便將丁怡銘拉入自己的內閣團隊擔任發言人，並帶領社群小組，負責社群直播、梗圖、短片等工具宣傳政策，直到誤稱牛肉麵冠軍店家使用含有萊克多巴胺的美牛，引發牛肉麵之亂，雖然馬上買100碗牛肉麵道歉，卻又被抓包「打統編」，最終辭官，黯然下台。

如今又被爆早在3月就回任行政院顧問，而且「一直沒離開過」？再次引發爭議。民進黨政人士表示，丁怡銘專長是社群經營跟文宣，蘇貞昌之所以離不開他的原因，主要有3點，除了有專業外，另一方面是丁怡銘在黨內人和不錯，擅長溝通、協調。

黨內人士加碼爆料，蘇貞昌是出了名的嚴格、脾氣不好，一名現任立委過去在當議員時，就曾因為輔選行程的協調出問題惹怒蘇貞昌，在蘇貞昌的座車上被罵哭，能受得了他脾氣的高手不多，李厚慶、李懷仁、黃致達、張基長外，就只有丁怡銘了。

近日府院黨高層針對是否提出藻礁、反萊豬等公投對案開會，會後消息經媒體曝光後，傳出丁怡銘直接致電立法院長游錫堃辦公室興師問罪，質問游錫堃的幕僚有沒有向媒體放話，鬧得沸沸揚揚。黨政人士也坦言，確實有那通電話，內容也的確是在討論公投對策，但並沒有報導那個灑狗血，說什麼賴主攻、蘇怯戰，更沒有所謂的「嗆聲」，雙方只是就公投對案理性地進行了溝通和討論；現在的攻擊其實都是針對蘇貞昌，丁怡銘當成了箭靶。

黨政人士也提到，去年11月丁怡銘辭去發言人後，到今年3月之間，圈內人都知道丁怡銘還是在蘇貞昌身邊擔任幕僚、從未離開過，但公職上有沒有空窗期，就不得而知了；《今日新聞NOWnews》記者向行政院發言人羅秉成求證此事，不過截至目前為止，羅秉成並沒有回覆。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

繼續作答

PK擂台

丁怡銘回鍋政院、月領12萬！您覺得此人事命令是否適當？

適當
不適當
11.54%88.46%
2021-04-19-2021-04-25

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
41.71%58.29%
2021-04-15-2021-04-21
即時
推薦閱讀