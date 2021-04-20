內幕／蘇貞昌為何離不開丁怡銘？圈內人爆3大原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌入閣後不久，便將丁怡銘拉入自己的內閣團隊擔任發言人，並帶領社群小組，負責社群直播、梗圖、短片等工具宣傳政策，直到誤稱牛肉麵冠軍店家使用含有萊克多巴胺的美牛，引發牛肉麵之亂，雖然馬上買100碗牛肉麵道歉，卻又被抓包「打統編」，最終辭官，黯然下台。
如今又被爆早在3月就回任行政院顧問，而且「一直沒離開過」？再次引發爭議。民進黨政人士表示，丁怡銘專長是社群經營跟文宣，蘇貞昌之所以離不開他的原因，主要有3點，除了有專業外，另一方面是丁怡銘在黨內人和不錯，擅長溝通、協調。
黨內人士加碼爆料，蘇貞昌是出了名的嚴格、脾氣不好，一名現任立委過去在當議員時，就曾因為輔選行程的協調出問題惹怒蘇貞昌，在蘇貞昌的座車上被罵哭，能受得了他脾氣的高手不多，李厚慶、李懷仁、黃致達、張基長外，就只有丁怡銘了。
近日府院黨高層針對是否提出藻礁、反萊豬等公投對案開會，會後消息經媒體曝光後，傳出丁怡銘直接致電立法院長游錫堃辦公室興師問罪，質問游錫堃的幕僚有沒有向媒體放話，鬧得沸沸揚揚。黨政人士也坦言，確實有那通電話，內容也的確是在討論公投對策，但並沒有報導那個灑狗血，說什麼賴主攻、蘇怯戰，更沒有所謂的「嗆聲」，雙方只是就公投對案理性地進行了溝通和討論；現在的攻擊其實都是針對蘇貞昌，丁怡銘當成了箭靶。
黨政人士也提到，去年11月丁怡銘辭去發言人後，到今年3月之間，圈內人都知道丁怡銘還是在蘇貞昌身邊擔任幕僚、從未離開過，但公職上有沒有空窗期，就不得而知了；《今日新聞NOWnews》記者向行政院發言人羅秉成求證此事，不過截至目前為止，羅秉成並沒有回覆。