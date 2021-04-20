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女兒秀S型曲線嗆媽　小S氣炸：不要逼我喜歡林志玲勝過妳

記者朱曼寧/綜合報導

2021-04-20 13:49:16

▲小S（左）與大女兒許曦文（右），常常在社群網站上展現母女好感情。（圖／翻攝Elly 許曦文臉書）
▲小S（左）與大女兒許曦文（右），常常在社群網站上展現母女好感情。（圖／翻攝Elly 許曦文臉書）
藝人小S徐熙娣育有3名女兒，其中大女兒「Elly」許曦文外型出色，招牌「高級厭世臉」散發出獨特氣質，先前還登上時尚雜誌封面。日前她在網路分享自己的翹臀美照，寫下「小S沒有的S」，還不忘tag自己媽媽的帳號，讓小S看了直言「不要逼我喜歡林志玲勝過妳！」

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許曦文在臉書及IG曬出美照，照片中可見她手抓欄杆、露出小蠻腰及翹著臀部，將整個身體擺出性感的S型曲線，配上她招牌的「高級厭世臉」，似乎很滿意自己的身材，還特地tag小S的帳號，大嗆自己媽媽「小S沒有的S」。

▲小S大女兒Elly大秀美照，開玩笑的嗆媽媽「小S沒有的S」。（圖／翻攝Elly
▲小S大女兒Elly大秀美照，開玩笑的嗆媽媽「小S沒有的S」。（圖／翻攝Elly 許曦文臉書）
小S看到後不甘示弱的回嗆「只有下半身跩什麼？」，許曦文回應「我還有腰」，小S繼續不服輸的宣戰「發育完全再來跟老娘嗆」，不過寫完隨即又稍有後悔的說「有種來穿比基尼啊，算了！畢竟母親生了三個，肚皮的小皺摺...，來人啊！我需要喝三杯…」。

最後小S只好使出「媽媽通牒」，轉發貼文表示「明天不准上課，在樓下給我凹成這樣背三字經！」、「不要逼我喜歡林志玲勝過妳！」

母女兩人一來一去的幽默互動，讓網友們紛紛留言「女兒真貼心，有理由喝酒了」、「國際巨星走心了」、「母親節前嗆媽媽真的太有種了」、「我想看小S的S，媽媽不能輸」、「你媽以前在節目上可以凹3折」。

▲「Elly」許曦文外型出色，招牌「高級厭世臉」散發出獨特氣質。（圖／翻攝Elly
▲「Elly」許曦文外型出色，招牌「高級厭世臉」散發出獨特氣質。（圖／翻攝Elly 許曦文臉書）
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