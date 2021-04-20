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包租代管成效六都第一　鄭文燦：下階段目標3400戶

記者李春台/桃園報導

2021-04-20 13:55:00

鄭文燦視察包租代管
▲鄭文燦上午前往平鎮區訪視包租代管承租戶，與承租戶剛滿周歲男童擊掌打招呼。（圖／記者李春台攝，2021.04.20）
桃園市長鄭文燦今（20）日上午前往平鎮區訪視包租代管承租戶，他表示，包租代管是蔡總統上任以後的重要住宅政策，目前6都中，桃園市包租代管成效最好，預定下個階段能成長到3400戶。

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桃園市政府自106年起開辦社會住宅包租代管計畫，至今已媒合2496個家庭找到適合的住所，執行績效全台第一，鄭文燦指出，包租代管物件都是由房東提供，由市政府遴選良好的管理顧問公司代為出租管理，目前針對房東提供多項優惠措施，包括房屋稅、地價稅可適用自用住宅費率，此外在年度所得稅申報可減免12萬元，以及修繕補助、房租保障等福利。

鄭文燦說，桃園的社會住宅持續興建中，市府也推出多元社會住宅方案，希望持續媒合，協助解決居住問題，也讓桃園在包租代管政策的推動上，成為其他縣市的典範。目前桃園第三期社會住宅包租代管計畫已招標完成，預計媒合件數將再增加3400戶，盼吸引更多房東及房客申請加入包租代管計畫。

市府住宅發展處長莊敬權表示，「包租」為市府委託業者當二房東將房屋轉租市民，「代管」為業者媒合房東房客，並代理房東管理出租住宅，目前住宅發展處率先全國開辦第三期計畫，預計5月起繼續提供房屋租賃服務，提供400戶「包租包管」及1300戶「代租代管」，加上後續擴充，目標媒合戶數預計可達3400戶；此外，配合中央放寬房東租金受理上限，提高房客每月租金補助上限至7200元，希望增加更多房東與弱勢房客加入計畫的意願。

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