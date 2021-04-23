影／花東交通不該拿命來換！悼念太魯閣號49位罹難者

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2021年清明連假第一天，台鐵太魯閣號408車次載著498名乘客自樹林站開往台東站，但卻在上午9點28分47秒經過崇德至和仁間東線（k51＋250）時，撞上從邊坡滑落至軌道上的工程車，導致火車出軌撞進大清水隧道內，5至8節全卡在隧道內變形脫節，其中車頭第8車廂最為嚴重。
全台各地警消人員立即調派人力、救護車趕往現場，義消、民間團體也義不容辭投入搜救工作，希望能盡快把握黃金時間救援，警政署在第一時間即刻啟動災害應變機制，由署長陳家欽親自坐鎮「警政署災害緊急應變小組」指揮所，動員254人次全力馳援搶救。
事故釀成49人死亡、超過200人輕重傷，司機員袁淳修和助理駕駛員江沛峰確定殉職，獲救的李姓列車長在事發當下，正在第1節車廂查票，所幸傷勢並不重。
當現場受困民眾與罹難者遺體搜救工作告一段落後，接著由檢察官完成現場蒐證任務，最後才交由台鐵進場來進行工程的搶修，為了將卡住的列車殘骸拉出隧道，出動相當多台大型怪手，力拚在20日前能恢復東正線的通車。
蔡英文探望傷者 林佳龍請辭負責
事發後隔天，總統蔡英文在時任交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇，以及花蓮縣長徐榛蔚陪同下，趕往國軍花蓮總醫院探視傷者，並承諾會全力協助罹難者家屬處理後事，更要求醫院給予傷者最好的治療與照護。
林佳龍則強調，他會承擔一切政治責任，待搶救與搶通善後工作告一段落之際，將不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職，希望長官能成全他盡政治、善後和良心的責任，辭呈在4月15日批准、20日生效。
各界善款湧入 衛福部募得10.6億
該起事故釀成嚴重傷亡，不少民眾也希望能盡一份力來幫助罹難者家屬及傷者，讓他們早一步回到正常生活，衛福部也受理各界捐款，雖然善款的流向一度引發質疑，但募得款項仍超乎預期，原預計募款時間至4月30日，提前在15日0時起關閉募款，最終總計募得10億6029萬8386元。
除了官方平台外，遺體修復團隊「76行者」無償修復罹難者遺體也獲得民眾盛讚，收到四面八方提供的物資與捐款，短短一天就已超過所需的量，兒權會理事長王薇君立即呼籲別再捐款，並稱剩餘款項會繼續購入修復耗材用品，供日後公益救難事件使用。
各界出錢出力，海內外群星、網紅也慷慨解囊，吳宗憲發動藝人朋友捐款，希望能拋磚引玉救災，林志玲、詹雅雯、港星杜汶澤等人也都捐出百萬來協助受害家庭度過難關。
悼念亡者 全線列車「頭七」9點28分鳴笛致哀
4月8日，事故發生第七天，同時也是罹難者的「頭七」日，為悼念往生者與向堅守崗位殉職的司機員致敬，台鐵全線列車在事故發生時間9時28分，同步鳴笛5秒表達最高敬意，所有行經出軌地點清水隧道的列車也都長鳴一聲來致敬。
同天，花蓮殯儀館在下午3時舉辦「頭七」功德法會，時任交通部長林佳龍、花蓮縣長徐榛蔚、國民黨主席江啟臣及國民黨立委葉毓蘭等各方人士，都來到現場向罹難者致意；台鐵則在16日於事故現場舉行聯合法會，由佛光山花蓮月光寺等40名法師聯合超渡，預計沿著工程車滑落斜坡至東正線隧道口沿途灑淨，告慰罹難者。
歷時17天 事故路段提前一日通車
在歷經17天全力搶修、搶通後，台鐵太魯閣號事故地點「清水隧道東正線」於4月19日清晨正式通車，事故路段在通車後的前兩個月，列車將以40公里慢行。林佳龍與台鐵代理局長祁文中，19日也親自搭乘4102次首班車自宜蘭前往花蓮，希望能夠確保行車安全，重建台鐵在國人心中的形象。
這起事故，讓東部人再次感嘆「回家的路好艱辛」，若不是一票難求，車上不會有100多人買站票，死傷也不會這麼慘重，他們期望，政府能更加重視花東人的安全回家路，別再讓東部人用生命在回家。