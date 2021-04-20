水情吃緊 台南4月26日起洗車場、游泳池停止供水
記者鄭婷襄／台南報導
2021-04-20 14:14:27｜2021-04-20 14:24:01
台南市長黃偉哲宣布，自4月26日起全台南市的洗車場、游泳池、水療場所，停止供水，黃偉哲表示，因久旱不雨，水情愈來愈吃緊，為了進一步省水，所以宣布自下周一起，全台南市的洗車場、游泳池、水療場所停止供水，這是不得已的決定，造成不便，還望市民朋友共同配合。
台南市長黃偉哲表示，台南市雖然有11個水庫，但實際上發揮功能的水庫大概就是南化水庫、曾文水庫、烏山頭水庫3大庫，3大庫的水量加起來大概9,000多萬噸，過去台南市的用水一天大概是110多萬噸，現在經過節約，大概剩下95萬到100萬噸之間，如果依照100萬噸用量的話，大概可撐100天，但是100天之後呢？所以要想辦法。
黃偉哲說，第一個就是抗旱全面啟動，再來再生水廠每天所生產出來的目前大概是8,000噸，但是在5月底的時候可以到12,000噸左右，為了避免台南市進入供五停二限水狀態，造成市民朋友生活不便，日前已宣布減壓供水，寧願水壓水流小一點，也不要讓市民無水可用。
除此之外，台南市長黃偉哲也在臉書發起獎勵活動「百萬節水獎金競賽」，鼓勵市民朋友省水，一起來省水贏獎金，凡五、六月自來水費低於上期帳單者，皆可參加競賽，「家庭用戶」最省前600戶，每戶獎勵1千元禮券；「一般商家」最省前200戶，每戶獎勵2千元禮券，百萬節水獎金競賽，活動辦法市府後續將公布。