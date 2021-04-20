快訊／新增2例！「國籍機師」確診 感染源不明
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-20 14:15:54｜2021-04-20 14:40:13
今（20）日流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，國內新增2例新冠肺炎案例，為國籍航空的貨機2位機師，目前感染源不明，尚在調查中。初步匡列接觸者131人，其中2人列居家隔離，129人自主健康管理。
中央流行疫情指揮中心公布國內新增2例COVID-19確定病例（案1078、1079），為本國籍50多歲及60多歲男性，都是某航空公司之貨機機組員，2人於今（110）年4月14日與另1名機組員一同執勤至美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返臺後進行3天居家檢疫。
指揮中心表示，案1078於4月18日出現喉嚨癢，案1079於4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，2人因出勤需要，4月19日經公司安排進行採檢，並於今日確診，Ct值分別為29(案1078)及17(案1079)。2名個案感染源現正調查中，並已初步掌握2人的接觸者共131人，其中2人列居家隔離，129人列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計199,699例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含197,883例排除)，其中1,078例確診，分別為960例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及2例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,038人解除隔離、29人住院隔離中。