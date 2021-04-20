小S臭臉點餐影片曝光　冷眼狂嗆「我跟你老闆很熟」

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影片中，小S先是冷眼看著菜單質問店員「所以生魚片你們說是送的嗎？」，店員回應「對，老闆說招待的」，接著小S又問「那為什麼這邊還是有價錢？」店員只好趕緊解釋「就是給您看一下價錢的部分是多少」。
之後，小S面色難看、皺著眉頭持續問「干貝煎呢？」、「越光米有需要寫進來（帳單）嗎？米不是就是無限提供嗎？」，店員只好再次解釋「因為我們要秀給客人看，所以會key上菜單」，小S卻冷回「所以是想要炫耀越光米是嗎？」，店員回應「因為要key單上廚房才會出菜」。
小S仍不放過店員，瘋狂質疑「所以這是我們今天的價錢嗎」、「我們只點了兩盤肉，沒有點龍蝦、螃蟹特別貴的東西，而且酒是我自己帶的，你有算對價錢嗎？」，店員無奈之下，只好說「還是我請主管處理」，誇張的奧客行徑讓人看傻眼。
影片最後，小S嘆了一口氣「這樣我真的不知道」，話還沒說完就與店員一起笑了出來，原來她只是在演奧客行為，並在臉書寫下「每一個行業都很辛苦，我們能不能更體諒、更感謝！不要做奧客或奧人！（有導演要找我試鏡嗎？）」
貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「妳差點要嚇死員工了」、「導演可能會找服務員試鏡喔！」、「那個我跟你們老闆很熟聽到真的火很大」、「我一開始看嚇一跳還以為小S怎麼這麼機車」。
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