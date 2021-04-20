2機師確診「感染源難以判定」　指揮中心說明原因

指揮中心公布，今（20）日國內新增2例新冠肺炎確診，但是感染源不明，2位國籍航空的機師（案1078、1079），4月16日返臺後進行3天居家檢疫，期滿檢疫發現感染，兩人的感染源還在調查當中，由於飛同班航班，所以無法確定是航空器的感染，還是境外感染。
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-20 15:01:43｜2021-04-23 14:12:21
莊人祥解釋，目前染感源不明是，因為無法判斷哪一個是「先感染的」，所以無法確認是兩位機師都是在境外感染，還是有一位事先在境外感染後，在航空器傳染給另一名機師，由於昨晚6點是0個案，但稍晚之後發現這兩位陽性確診，很多疫調還在進行中，還需要時間去進行
莊人祥說，CT值來看與症狀出現相反，1079症狀是17號出現，CT值是17，1078症狀是18號出現，CT值則是29，目前正在做案1078 PCR的第二次採檢，如果出來的數值有往下降，那就有可能是案1079傳染給案1078，這樣才比較可能去確認哪一個是境外染感。但是，當然也可能都是在境外感染的，目前都還無法定奪。
莊人祥也指出，由於先前國籍航空的居家檢疫政策改變，這次才立刻檢驗出來，以前長程的飛機，在居家檢疫期間都能派飛其他長程航班，但這次改居家檢疫三天，期滿就必須採檢，因而被檢測出來。這兩位機師16日回來，16、17、18日都在居家檢疫，19日檢測後確認染疫，確認兩位機師都沒有走出到社區。
防疫醫師林詠青表示，根據初步調查，兩位機師在機上都有遵守防疫規定，戴上口罩，且吃飯、喝水時，兩個人也不能同時脫掉口罩，而在外站是否有走出房門等違規情形，需要透過公司跟合作飯店調閱資料，還需要一個些時間。