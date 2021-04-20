印度航班飛往香港　機上至少53人確診新冠肺炎

印度境內新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，今（20）日通報新增25.9萬例確診，累計於1530萬例。外媒報導，印度「塔新航空」（Vistara）一架班機4月4日從印度首都新德里飛往香港，入境旅客隔離期間陸續發病，目前累計53人確診。
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-20 19:22:45｜2021-04-23 14:30:32
《法新社》報導，從新德里飛往香港的一架航班中，乘客在香港接受隔離檢疫3週期間確診，目前只少53人新冠病毒檢測呈陽性。據悉，該架飛機最多可承載188人，但香港當局尚未說明飛機上總人數。
由於香港日前首次發現N501Y變異病毒株，當局宣布從19日起禁止來自印度、巴基斯坦、菲律賓的航班入境14天，並將這些國家列為疫情「極高風險」。除了這架從新德里起飛的航班，香港當局亦表示，來自孟買的另一架航班中也發現了數例確診。
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