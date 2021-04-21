舒力基減為中颱！外圍環流攜強風長浪 北東部今起有陣雨
中央氣象局今（21）日表示，台灣東半部地區有局部短暫雨，大台北山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。而舒力基颱風已經減弱成中度颱風，直接影響台灣機率仍低，不過受颱風外圍環流影響，沿海的長浪發生轉趨明顯，但中南部降雨機率仍偏低，只有山區有局部零星短暫陣雨，對水庫水位上升幫助不大。
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-21 07:55:44
氣象局指出，中颱風舒力基中心氣壓935百帕，以每小時15轉9公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒48公尺，相當於15級風，颱風外圍環流影響，北部海面、東南部海面及台灣海峽南部平均風力可達6級，最大陣風8級，到明日才會逐漸減弱；巴士海峽平均風力上午起將增強至11到12級，最大陣風14級，明晨起平均風力還會再增強至13到14級，最大陣風16級，提醒船隻要特別注意強風與長浪。
有關降雨部分，氣象專家彭啟明在臉書上表示，中南部的降雨機率仍然偏低，較不受到颱風外圍環流影響，今起到周五只有山區有局部零星短暫陣雨，或午後熱對流帶來局部午後雷陣雨，不過因為下雨的範圍較局部，時間較短暫，不一定有助於水庫水位的上升。
而針對近期可能出現的降雨，彭啟明說，在周日到下周三左右，中國南方的水氣有機會東移影響台灣，下周五則有一道鋒面雲系南下的機會，都可能為台灣帶來降雨，只是中國南方的雲系較零散，雨勢可能還是較局部。至於鋒面的結構雖然相對較完整，不過移動速度較快，停留時間不長，加上還有一周以上的時間，還存在變化空間，仍要持續觀察。