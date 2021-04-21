鳳梨自曝8晚17次　美女博士：重點是滿足感非次數

網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸 ）說話耿直，獨特的台式幽默，擄獲不少粉絲喜愛。日前他在臉書好奇發問「大家一個月的房事次數是幾次？」並透露自己8天就可17次，單次92分鐘，貼文釣來性學博士解答。 我是廣告 請繼續往下閱讀 鳳梨在臉書上發文詢問網友，「我有一個疑問放在心裡很久了，我實在很想請教各位，各位一個月的房事次數是幾次，各位覺得幾次算正常、幾次算多、幾次算少？」接著鳳梨加碼自爆，「我個人到4月20日為止，共計8個夜晚17次，單次平均92分鐘」，厲害的戰績讓不少網友紛紛留言：「半夜尿尿嗎」、「炫耀一天2次」、「想炫耀」、「我不信」，連主播邱薇而也在底下留言：「你是說跟同一個， 還是跟不同人？」▲邱薇而（左）、鳳梨（右）先前互加line好友，兩人關係不錯，常在社群媒體互動。（圖／記者陳明安攝）貼文釣出美女「許藍方博士 Dr. Gracie」回應：「其實這沒有一定的答案，只要當下的身心與環境狀態是有慾望的，那麼就做吧！想就做，不想就不要做，重點是做完的心裡滿足感，不是次數。」另外，愛情專家「海苔熊」也留言指出：「一般來說，真正重要的並不是做多少次、每次做多久，而是『你想要的頻率跟對方想要的頻率是不是一樣』，還有『每次做的時候滿不滿意』。如果每一次做感覺都很糟，那不如不要做，剩下力氣自己做。」▲許藍方博士指出行房重點是滿足感，不是次數。（圖／翻攝許藍方博士 Dr. Gracie臉書）Albee錄影哭了！6年前罵花蓮餐廳難吃 返舊地哽咽懺悔小S臭臉點餐影片曝光 冷眼狂嗆「我跟你老闆很熟」邱鋒澤取消追蹤采子IG 遭劈腿後「首露臉」不發一語開瓶喝黑松，居然開到一台車！ 超爽Der ！255