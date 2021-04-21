習近平將參加氣候領袖視訊峰會　與拜登同場

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拜登3月底宣布俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、習近平等40位領袖，已獲邀參加預定4月22、23日在美國舉行的氣候領袖視訊峰會，商談氣候變遷議題。
美國氣候特使凱瑞（John Kerry）14至17日訪問中國上海，並與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。此後，中美18日對此發表聯合聲明，指「兩國均期待4月22日到23日美國主辦的領導人氣候峰會」。
此外，習近平16日與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）舉行視訊會談時提出，應對氣候變化是全人類的共同事業，不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。
中國外交部副部長樂玉成同一天接受美聯社專訪時則表示，中國不太可能在氣候變化會議上做出任何新的承諾。不過他同時指出，中國將在會上傳達「積極的信號」，表達「中國是在積極主動地應對氣候變化，而不是因為其他國家要求」。
習近平去年宣布，中國將於2060年實現碳排放中和，並且致力於2030年實現碳排放的峰值。不過包含美國在內的一些西方國家認為，北京承諾的遏制氣候變化目標過於保守。（編輯：翟思嘉）1100421