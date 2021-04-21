男牙痛求診！醫急安排「心電圖檢查」 竟是心肌梗塞惹禍
突然劇烈牙痛可別大意輕忽，小心可能是心臟出問題！急診室醫師白永嘉分享真實案例，一位中年男子因為牙痛求診，醫院立刻幫他安排心電圖檢查，病人還疑惑牙痛為啥要照心電圖，結果真的發現男子是急性心肌梗塞！白永嘉醫師呼籲大家，注意心肌梗塞的「非典型症狀」，突然劇烈牙痛就是其中之一。
編輯中心/綜合報導
2021-04-21 11:15:21
白永嘉醫師今（21）日在臉書粉專「急診室醫師的眼睛」發文，分享遇到的真實案例。有位中年男子掛急診，主訴自己牙齒及下巴突然疼痛厲害，醫院立即替他安排心電圖檢查。當下男子還疑惑，「為什麼要檢查心臟？我是牙痛。」結果檢查之後，果然診斷出男子是「急性心肌梗塞」。
白永嘉醫師強調，「還好他有就醫，還好我們有做心電圖檢查」。白永嘉醫師進一步解釋，冠狀動脈阻塞心臟缺氧時，會從心臟經由感覺神經、脊髄再到腦部傳遞刺激，所以人才會感到「胸悶胸痛」。然而，從心臟發出的信號到了脊髓後，連接臼齒、肩膀、手臂等上半身感覺神經，就容易因為刺激到別的神經，產生「牙痛」、「肩膀痛」等關聯症狀。
白永嘉醫師最後呼籲大家，若突然「劇烈牙痛、吃東西更痛或延伸至下巴、牙痛合併肩膀痛胸悶胸痛」，一定要立刻就醫！因為這些都是心肌梗塞非典型症狀，白永嘉醫師最後更提醒，「如果醫生沒有幫你檢查心電圖，提醒他一下，醫生就會想起來的」。（編輯：倪浩軒）