丁怡銘回鍋政院顧問　國民黨轟：蘇貞昌包庇、護短

王育敏
▲前行政院發言人丁怡名回鍋政院顧問，國民黨文傳會主委王育敏批民進黨官員做錯事，只會假辭，不懂反省。（圖／記者余祥攝,2021.4.21）

記者余祥／台北報導

2021-04-21 11:10:26｜2021-04-21 11:10:35

國民黨今（21）日召開記者會質疑前行政院發言人丁怡銘因誣指牛肉麵業者使用萊牛下台，不到4個月即回任月薪12萬元的政院有給職顧問，但惡習不改，居然致電立法院長游錫堃辦公室嗆聲，顯然丁怡銘毫無悔意，當初的請辭只是假動作。對於丁違反憲政份際、傲慢霸道的行徑，行政院長蘇貞昌還要繼續包庇、護短下去嗎？

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國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新今召開「民進黨官員做錯事，只有假辭、沒有反省」記者會，國民黨表示，丁怡銘擔任行政院發言人爭議不斷，先是督導行政院小編毫不避諱地在立法院議場內製作哽圖，並散佈攻擊在野黨立委，公然利用行政資源打擊政治異已；之後於行政院記者會上，用網軍梗圖假消息誣指牛肉麵業者使用萊牛；雖然事後訂購100碗牛肉麵致歉卻打了行政院統編，根本是慷公家資源之慨，行自身利益之實。

國民黨指出，當時蘇貞昌還以「年輕人難免犯錯，知錯能改，善莫大焉」為丁怡銘辯解，不到4個月，就由蘇貞昌回聘擔任月薪12萬元的14職等行政院機要顧問。但顯然這位難免犯錯的年輕人並未「知錯能改」，根據媒體報導，獲聘政院機要顧問後，丁怡銘再次觸犯行政權侵擾立法權的憲政底線，居然直接致電立法院長游錫堃的國會辦公室開嗆。請問蘇貞昌，這種狐假虎威、藐視國會、違反憲政體制的作為，還是年輕人難免犯錯嗎？蘇貞昌能容忍這種傲慢、霸道的行徑嗎？蘇貞昌還要繼續袒護下去嗎？

對於丁怡銘的行徑，國民黨表示，並不意外，因為他的老闆蘇貞昌對於國會更是毫不尊重。蘇貞昌曾批評國民黨立委陳玉珍沒資格當國會議員；也曾不願回應立委蔣萬安有關「振興券的發放方式和期程」的質詢，居然說「不是說不出來，只是還沒有到要說的時候」。

國民黨表示，「上樑不正，下樑歪」，丁怡銘有樣學樣，有大老闆蘇貞昌撐腰，當然不會把國會議長放在眼裡。

「綠色已經不只是原諒的顏色，而是包庇的顏色」，國民黨表示，蔡英文總統曾經說過「升官發財請走別路」，但真實情況卻是「升官發財請走此路」，過去蔡政府官員就是出包沒關係，只要請辭頂罪，未來前途無可限量。

除了丁怡銘之外，吳宏謀在高雄氣爆後辭職，不到半年就回任高雄市副市長，後來在交通部長任內發生普悠瑪事故，請辭後居然接任中華郵政董事長；私菸案中因督導不周被記大過的永和侍衛室陳敏華，居然不到一年就晉升少將，還調升總統府警衛室主任，另位原總統府侍衛長張捷記一大過兩小過後，也調升參謀本部訓練次長；教育部長潘文忠曾因處理台大校長遴選案不當，請辭負責，但約275天後就回任教育部長；前中油董事長陳金德因中油疏失導致對大潭電廠供氣中斷，引發815全台大停電而請辭，短短不到3個月就代理宜蘭縣長。

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