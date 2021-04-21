丁怡銘回鍋政院顧問　國民黨轟：蘇貞昌包庇、護短

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國民黨指出，當時蘇貞昌還以「年輕人難免犯錯，知錯能改，善莫大焉」為丁怡銘辯解，不到4個月，就由蘇貞昌回聘擔任月薪12萬元的14職等行政院機要顧問。但顯然這位難免犯錯的年輕人並未「知錯能改」，根據媒體報導，獲聘政院機要顧問後，丁怡銘再次觸犯行政權侵擾立法權的憲政底線，居然直接致電立法院長游錫堃的國會辦公室開嗆。請問蘇貞昌，這種狐假虎威、藐視國會、違反憲政體制的作為，還是年輕人難免犯錯嗎？蘇貞昌能容忍這種傲慢、霸道的行徑嗎？蘇貞昌還要繼續袒護下去嗎？
對於丁怡銘的行徑，國民黨表示，並不意外，因為他的老闆蘇貞昌對於國會更是毫不尊重。蘇貞昌曾批評國民黨立委陳玉珍沒資格當國會議員；也曾不願回應立委蔣萬安有關「振興券的發放方式和期程」的質詢，居然說「不是說不出來，只是還沒有到要說的時候」。
國民黨表示，「上樑不正，下樑歪」，丁怡銘有樣學樣，有大老闆蘇貞昌撐腰，當然不會把國會議長放在眼裡。
「綠色已經不只是原諒的顏色，而是包庇的顏色」，國民黨表示，蔡英文總統曾經說過「升官發財請走別路」，但真實情況卻是「升官發財請走此路」，過去蔡政府官員就是出包沒關係，只要請辭頂罪，未來前途無可限量。
除了丁怡銘之外，吳宏謀在高雄氣爆後辭職，不到半年就回任高雄市副市長，後來在交通部長任內發生普悠瑪事故，請辭後居然接任中華郵政董事長；私菸案中因督導不周被記大過的永和侍衛室陳敏華，居然不到一年就晉升少將，還調升總統府警衛室主任，另位原總統府侍衛長張捷記一大過兩小過後，也調升參謀本部訓練次長；教育部長潘文忠曾因處理台大校長遴選案不當，請辭負責，但約275天後就回任教育部長；前中油董事長陳金德因中油疏失導致對大潭電廠供氣中斷，引發815全台大停電而請辭，短短不到3個月就代理宜蘭縣長。