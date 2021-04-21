日本政府稱核廢水可飲用 謝曉星反問記者：是你你喝嗎？
日本政府拍板，將於2年後逐步傾倒福島核災核廢水到海中，引來周邊國家不滿抗議，行政院原子能委員會主委謝曉星今（21）日出席立法院教育文化委員會，他表示其實在2年前就知道日本計畫傾倒核廢水，政府也超前部署。但在野黨普遍不滿蔡政府對於日本此舉態度不夠強硬，有媒體問謝怎麼看日本的行為，謝無奈表示「我不是都表達反對了嗎？」另有媒體以日本政府聲稱「核廢水經稀釋可飲用」，來問謝曉星，謝則反問「是你你會喝嗎？」
記者吳承翰／台北報導
2021-04-21 11:16:08｜2021-04-21 11:19:55
近來社會關心福島核廢水議題，在教育文化委員會開會前，大批媒體移動到謝曉星位子旁，想先詢問他對福島核廢水、核食的態度，謝強調，今天他是應委員會邀請才來，若他講話的對象是媒體，那他會開記者會，屢屢用雙手合掌、指手錶的方式，想把媒體勸退。
但有記者不死心，追問他怎麼看日本傾倒核廢水的決定，謝語帶不耐說，「我不是都提出反對了嗎？我是全民的原能會，了解嗎？你們這些都不需要再問，我都表達過。」
另外有媒體用日本政府稱「核廢水稀釋後可以喝」，問謝曉星看法，謝反嗆道，日本的說法是日本的說法，訪問不要拿他們的說法來問我，他當然覺得不宜飲用，「你聽到是核廢水你會喝嗎？髒水你會喝嗎？髒水也要過濾才會變成乾淨的水」。話講完，謝還拉了拉他的口罩，高聲抱怨道「媒體朋友你們人這麼多，我都快窒息了！」
有記者再問，日本傾倒核廢水的決定，原能會是不是去年就知道？謝曉星表達，不只去年，原能會2年前就知道，所以已經做了「超前部署」。但有媒體質疑，既然2年前就知道，何以不告訴全國民眾？謝不滿反問「哪裡沒告訴全國民眾？」
謝曉星補充，指過去立委質詢都有問，像是民進黨立委吳思瑤很早就提醒，但情勢一直都不確定，原能會無法知道日本政府最後的決定，但還是針對最可能發生的情況做了超前部署。
謝曉星承諾，未來會怎麼發展，有必要他會開記者會說明，但他也強調「還有2年啊！」在講這句話時，手還不忘對著記者比2，表達談這些都尚早。