2國籍機師本土感染可能性？陳時中：越來越低但不能排除
中央流行疫情指揮中心昨日宣布國內新增2名國籍航空機師確診案例，但感染源不明，無法確定是境外感染、航空器感染或是本土感染。衛福部長陳時中今（21）日赴立法院受訪時表示，雖不能排除任何一個感染源，但目前看來本土感染的可能性越來越低。
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-21 11:24:20
陳時中今日上午赴立法院衛環委員會，進行災害後危機處理及救濟業務報告，他在會前接受媒體訪問，針對國內2名國籍機師，在本月14日赴美執勤、16日返台後居家檢疫、19日採檢確診，感染源卻不明一事，他指出，染疫機師的感染源目前來看最大可能是在孟買、盧森堡被感染，因這些國家染疫程度高且飛航行程風險較高，會再持續對機師進行疫調，還原在當地的接觸情形。
再來可能感染地是安格拉斯，陳時中說，機師有到該地住過一晚，指揮中心也會調查相關旅館行蹤與出入紀錄；第三個可能為本土感染，因2人在發病前14天內曾執行長程和短程航班，也有進到國內社區中活動，雖然全部人員已接受採檢，驗完的也是陰性，但還有10人等待檢驗結果，因此可能性越來越低，不過也不能現在就排除。
有鑒於感染源不明引發恐慌，外界擔憂防疫是否因此出現破口，陳時中則說倒沒有這種感覺，但指揮中心會謹慎因應，持續追查感染源，同時他也呼籲機組人員儘速施打疫苗。
指揮中心表示，2名個案感染源現正調查中，並已初步掌握2人的接觸者共131人，其中2人列居家隔離，129人列自主健康管理。另外，今日是自費AZ疫苗接種開打首日，部分醫院的預約已額滿，陳時中對此回應，未來有可能擴大施打，目前會先進行滾動式檢討。