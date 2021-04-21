「台灣阿北柯文哲」粉專復活！駁外界「自行關粉專」說法

「台灣阿北-柯文哲」粉絲專頁，在遭到停權後24小時內再度復活，並PO文指出原粉專是遭到無預警檢舉下架。
▲「台灣阿北-柯文哲」粉絲專頁，在遭到停權後24小時內再度復活，並PO文指出原粉專是遭到無預警檢舉下架。（圖／翻攝台灣阿北粉絲專頁）

記者丁上程／台北報導

2021-04-21 11:34:13｜2021-04-21 11:40:27

臉書粉絲專頁「台灣阿北-柯文哲」昨（20）日上午發出首支影片，內容就是台北市長柯文哲直言，應當去中國化更改許多中國地名所制定的路名，消息一出也引發喧然大波。不過該粉絲專頁在中午隨即無預警下架，更傳出是管理員自行將粉專下架。不過在今天上午「台灣阿北」粉專重新復活，並貼文表示前一個粉專被臉書無預警封鎖，並非外界所說自行下架。

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「台灣阿北」粉絲專頁po文指出，他們是一群柯市長友人所組成的團隊，不是體制內的發言系統單位，但也更非熱情粉絲自組的自嗨粉絲專頁。粉專po文者強調，柯文哲按照體制內的發言系統，無法說出自己的心底話，也沒辦法讓外界了解真實的柯文哲，所以才需要該粉專的成立。

該粉專強調，透過他們筆下認識的柯文哲，會發現他跟媒體報導的柯文哲完全不同。透過所有現行的輿論宣傳系統，只會把柯市長越推越往人少的地方走，有人說是中國，有人說是國民黨。該粉專也表示，他們是屬於本土派，「說綠色路線太狹隘了」。

粉專也意有所指表示，綠營從政人士不跳腳不批判也很奇怪，一切的一切都在預期之中。當柯文哲的本性遭到披露，竟跟本土路線如此契合時，綠營人士跳腳跳得比撐竿跳高，可以完全理解。「畢竟本土大票倉數十年來是民進黨專享，無人可以越界分享。」

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