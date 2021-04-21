中國砸自己的腳！驅逐外媒記者反提升台灣國際可見度

▲紐約時報計畫將香港辦公室的部分人力轉移至韓國首爾。（圖／翻攝自《香港 01 》）
▲由於香港實施《港區國安法》加上政局持續動盪、言論自由遭到縮限，《紐約時報》將香港辦公室的部分人力轉移至韓國首爾。（圖／翻攝自《香港 01 》）

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-21 12:21:48｜2021-04-21 16:03:43

英國《金融時報》20日報導，由於中國近期不斷縮限新聞自由，許多外籍記者接連離開中國改派駐台灣，中國就像搬石頭砸自己的腳，台灣不但歡迎這些離開中國的記者，還能同時獲得國際能見度和爭取支持的機會。

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《金融時報》20日以「台灣抓緊機會接待被趕出中國的外籍記者」為題，指出2020年超過20位記者離開中國改派駐台灣，其中不少人發表評論指責北京當局，包括曾經深入報導新疆再教育營的《BBC》記者沙磊（John Sudworth）、報導有關H&M事件的瑞典自由記者悠野（Jojje Olson）等。

悠野在2016年遭到北京禁止入境後改駐台北，他認為中國是在搬石頭砸自己的腳，這些舉動不會讓人對中國有好觀點。國際新聞自由組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists, CPJ）亞洲項目協調員巴特勒（Steven Butler）表示，記者改駐台灣一定讓北京非常不爽。

《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）記者史密斯（Michael Smith）保釋，去年9月他被中國公安部門質問、被迫離開中國，不過台灣在雪梨的辦公室表示非常歡迎該報社的記者進駐。史密斯並未接受邀請，但是不少同事接受了。

巴特勒指出，中國一直很在意外國媒體在台灣，例如2年前有家知名報社被警告，不得在台北設立區域總部。北京威脅，若該報社執意如此，在北京的據點就會被關閉。

《金融時報》報導，去年中國為報復美國限制其官媒，將《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》的外籍記者驅逐出境，而這些人後來都抵達台灣。而《BBC》駐北京記者沙磊的妻子莫瑞（Yvonne Murray）也在沙磊離開中國後來到台灣。

香港曾經是外國媒體的首選，但隨著中國中央加強對香港控制、《港區國安法》實施（2020年7月），台灣逐漸取代香港在這方面的地位，同時，台灣也對中國的發展密切關注，民間、政府都有熟悉中國問題的專家。但外媒也考量到台灣市場規模、設立據點可能激怒北京等因素，東京和首爾，也是外媒考慮轉移中國據點的替代方案。

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