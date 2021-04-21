產官學研攜手培育電競人才　樹德科大培育據點揭牌

樹德科大設計學院電競產業學士學位學程20日舉行「產官學研攜手培育電競與新媒體傳播人才」揭牌儀式。院長蘇中和說，明年電競學程將會產生第一批畢業生，電競學程三年來，可說百分之二百配合產業或動員協助相關電競活動，今年更與校內休閒遊憩與運動管理系跨域結合援助即將舉行的全中運活動，更研發一款「虛擬異地製播」軟體，可以讓空間不再受限於場地。





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參與單位有中華民國電子競技運動協會(專業電競場域認證)、中華民國大專院校體育總會電子競技委員會(樹德科大)、ACER PREDATOR掠奪者(ACER電競盟校)、PLANET 9賽事合作平台、樹德暴風電競娛樂等。樹德科大校長陳清燿勉勵電競學程師生具有無限創意、科技邏輯、產品具象化等專業，絶對能創造出自己的績效指標。





▲樹德科大動電競學程創造許多指標，包括協會認證場域、成立南台灣第一系所等。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.20）

中華民國大專院校體育總會電子競技委員會設於樹德科大，樹德科大亦擔任首任委員會學校，協助辦理電子競技運動賽事、推展、運動員選訓、教練、裁判進修、講習主辦、國際體育交流活動推展、或刊物發行等。





秘書長余錦亮稱讚樹德科大動電競學程創造許多指標，包括協會認證場域、成立南台灣第一系所、期待此次五方合作，讓轉播、實況、認證等專業合作無間，建構更健全的電競產業。





校長陳清燿肯定設計學院院長蘇中和帶領的電競學程師資團隊的努力，也讚許總務長宋鴻麒在電競學程的成立與電競館的設施規劃及空間活化再利用，讓前置與後續作業都能順暢進行。



