徵收碳排放量的費用過低？侯友宜：尊重立法院權限

落實推動無煤城市的理念，新北市成為台灣第一個加入「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance，PPCA）的城市，並簽署緊急氣候宣言；新北市長侯友宜今（21）日重申，「2023年全市無煤、2050年零碳排放」的目標，同時呼籲中央提出明確的能源政策。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-21 12:59:55｜2021-04-23 00:35:40
至於外傳中央要徵收碳排放量的費用，每噸是4美元，徵收的費用遠低於歐美及韓國；侯友宜認為，如何在碳權、碳徵收、碳交易的過程中，取得產業跟經濟發展的平衡點，讓碳排放量能夠大幅減少，也能夠善盡全球公民的一份子，會尊重立法院的權限。
響應422「世界地球日」，環保局今日以「新北淨零碳（Net Zero Emissions）」於市政會議專題報告；環保局長程大維提出零碳燃料、減少能源使用、電力來源為再生能源三項策略，及能源轉型、效能提升、智慧運輸、綠色經濟、韌性防災五個方針，朝2050年淨零碳目標邁進。
侯友宜也針對能源、產業、法令三個關鍵課題，呼籲中央提出能源政策、作法、路徑；希望立法院早日制定氣候變遷行動法，跟國際接軌，以2050年淨零碳目標為最高期許，期待中央跟地方並肩作戰；「其實，2050年要達到淨零碳真的非常困難！」
侯友宜指出，不管怎麼樣，新北市在2005年京都議定書基準下，先設定2030年可減碳30%，比中央規定的20%還嚴，新北市喊出新口號「零碳翻轉、新北先行」；至於2050年淨零碳目標，因涉及中央權限及能源政策，呼籲中央早日規劃明確做法及執行路徑。