出事了阿北！「台灣阿北柯文哲」粉專復活2小時又下架！

昨（20）日遭到檢舉下架，今天上午重新上架的「台灣阿北-柯文哲」粉絲專頁，歷經2個小時再度被臉書下架。而繼昨天PO出柯文哲宣傳應將台灣各地路名去中國化後，今天再度提出中華航空、中華郵政以及電競等相關運動隊伍的正名運動，影片最後還直指「2021年正名運動 day one 起跑」，結果沒想到最終還是淪於下架命運。





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「台灣阿北」粉絲專頁po文指出，他們是一群柯市長友人所組成的團隊，不是體制內的發言系統單位，但也更非熱情粉絲自組的自嗨粉絲專頁。粉專po文者強調，柯文哲按照體制內的發言系統，無法說出自己的心底話，也沒辦法讓外界了解真實的柯文哲，所以才需要該粉專的成立。





粉專更張貼出管理後台的照片，表示粉專並非自行下架，而是遭到系統無預警撤銷。該文中也呼籲眾多「柯粉」們應該將影片備份，因為不知道粉專何時會被下架。沒想到該粉專新創不到2小時，又無預警下架。





而這次粉專po出的第二支影片，內容著重於中華航空、中華郵政以及國際體育隊伍的正名。柯文哲提到疫情期間華航送口罩至歐美各國，卻被國際誤認為中國案例。他直指新台灣正名運動，有別過去很政治的運動，他們的正名很民主，很大也可以很小，從最容易產生共鳴的地方開始，「飛機該正名就正名」，正名可以無所不在。



