中市府新增房仲燈桿廣告　民眾質疑環保局「炒房」

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環保局表示，統計公共區域（如路燈桿或電線桿）違規張貼廣告物態樣，以房仲廣告最多（約98%），目前由環保局各區清潔隊拆除、取締，但由於防不勝防，張貼情形減少幅度仍有限，故環保局試辦新增房仲廣告刊登管道，提供房仲業者多元行銷方式，以維護整體市容。

環保局指出，今年3月22日至4月22日，於南區美村南路、工學路、高工路及學府路等4路段計21點，試辦新增房仲廣告刊登管道，試辦期滿後將拆除廣告物刊登設施，並將邀集市議員、不動產相關公會及參與試辦房仲業者召開成效說明會，參考各方意見後，研擬後續違規廣告物精進管制作法，以進一步減少違規張貼情形。