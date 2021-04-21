中市府新增房仲燈桿廣告　民眾質疑環保局「炒房」

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鄭功進指出，上月底中市府環保局，主動在南區美村南路、工學路、高工路及學府路沿線挑選21處路燈桿，提出房仲廣告新增刊登管道試辦方案，卻遭多位民眾質疑，憑什麼廣告物的合法化刊登，可以獨厚房仲業者？這是大宗違法的特權，還是環保局也加入炒房的行列？市府決定要花公帑做廣告，同樣都是台中市民，就應提出雨露均霑的方案，而非針對單一業種。
台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡指出，光是自己就收到超過十個人以上的陳情質疑，能被參與「合法化廣告」的業種標準何在？小吃業、零售業、旅遊業等各行各業，在新冠肺炎的衝擊下，其實都有廣告的需求，建議市府應提出公平、公正、公開的認養辦法，而非倉促由取締違規廣告執法單位，提出針對特定業種的試辦方案。
環保局表示，統計公共區域（如路燈桿或電線桿）違規張貼廣告物態樣，以房仲廣告最多（約98%），目前由環保局各區清潔隊拆除、取締，但由於防不勝防，張貼情形減少幅度仍有限，故環保局試辦新增房仲廣告刊登管道，提供房仲業者多元行銷方式，以維護整體市容。
環保局指出，今年3月22日至4月22日，於南區美村南路、工學路、高工路及學府路等4路段計21點，試辦新增房仲廣告刊登管道，試辦期滿後將拆除廣告物刊登設施，並將邀集市議員、不動產相關公會及參與試辦房仲業者召開成效說明會，參考各方意見後，研擬後續違規廣告物精進管制作法，以進一步減少違規張貼情形。