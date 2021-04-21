高雄港區整體開發陸續啟動 陳其邁：吸引更多人到這邊來
高雄市長陳其邁今（21）日上午到大港橋旁的新景點「HOLO PARK 映像鹽埕」參觀懷舊商店街，也體驗了7D 全息浮空劇院的特別之處，現場並由高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿針對高雄港蓬萊港區碼頭的招商計畫進行簡報，陳其邁表示，鹽埕區的繁華，既復古又創新，希望整合高雄港周邊整體開發的進度，吸引更多人到這邊來。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-21 13:45:05
土開公司董事長沈妙姿現場也針對高雄港蓬萊港區1至7號碼頭的分區分期招商計畫進行簡報，沈姿妙表示，計畫分成4個部分，第一階段浮空劇院生活廣場已正式營運；第二階段的大港橋複合商場則預定於今年第四季登場，將以舊有的商4、6、7、8、9、10及機具所料件庫等空間，預計將成為美食棧庫、水岸親水、數位、運動、戶外活動的場域。
第三階段的高港主題棧庫群則將打造成倉庫旅店、亞洲生活、大型餐飲空間；而第四階段「濱灣新天地」（含水域第三船渠），計15.6公頃的面積，今年土開公司將進行可行性評估及先期規劃等作業，希望尋求單一開發商，預計111年報港務公司辦理招商作業；而高雄港區候工室也預定將於111年第一季開幕，預計將成為旅店、商店的休憩據點，而高雄港21號碼頭，在兩年內也會陸續進行整體開發。
高雄市長陳其邁表示，鹽埕區從過去就是高雄港，可以說是台灣的門戶，像堀江過去就有很多舶來品等一些新事物，以前台灣在接觸世界一些新的事物其實都是在高雄港鹽埕區，雖然現在時空改變，但是接受新的事物、新的科技、新的流行，本來就是大港的精神。
陳其邁認為，HOLO PARK全息浮空劇院的開發也好，或者是運用創新的技術，結合現在有的一些文創的一個資源，這一帶也可以成為5G的試驗場域，有更多的5G AIot相關，包括在娛樂，或者是在生活領域的應用，可以以蓬萊港區為一個基地，更重要也能夠直接就帶動整個鹽埕區，現在，在駁二、棧貳庫跟蓬萊港區三大核心開發了一個整體的發展，並笑說另外一方面，也是因為一直都沒有時間來，所以特別來看看最新的打卡景點。