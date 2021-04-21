台中傳統市場名攤評核「滿天星」 勇摘3891顆星全台第一

台中市傳統市場改造有成！台中市府經發局表示，台中傳統市場參加109年度「經濟部優良市集及樂活名攤評核」，以整齊、清潔、明亮的環境，從全國15縣市中脫穎而出，蟬聯全台第一名，勇摘名攤總星數3891顆，是全台唯一突破3000顆星城市。

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台中傳統市集大放異彩，幕後推手是台中市府經發局。經發局長張峯源表示，為提升傳統市場競爭力及推動市集創新發展，每年固定編列經費，並向中央爭取市場硬體改善經費，優化市場環境外，還透過招商引資與民間合作，或以多目標使用方式來活化低度使用市場，進一步提高市場經營績效。

張峯源指出，去年，台中市共投入2億200萬元改善經費，藉由辦理行銷活動及攤商輔導課程，積極提升市集軟實力，協助傳統市集在現今商業競爭及疫情逆境中找到「品牌定位」和「新價值」，以改善購物環境。

▲台中市府經發局投入巨資，推動傳統市場軟硬體改造，翻轉成功。（圖／市府經發局提供）

去年為融合傳統與創新，市府嘗試翻轉傳統市場經營模式，舉辦許多攤商轉型活動，例如傳統市場青商經營提升計畫、古早味美食嘉年華、名攤名產行銷活動等，結合台中購物節熱潮，帶動傳統市集美食熱度，更以各式活動吸引不同年齡層民眾走入市場。

張局長說，市府積極鼓勵攤商參加經濟部「優良市集暨樂活名攤」評核，增加攤商自我認同，期盼台中傳統市集能持續發展成為更具舒適、人情味的優質市集，吸引更多民眾前往消費體驗，讓各地都知道台中市場好好吃、好好買、好好玩。果然改造有成，在這項評核中，台中傳統市場脫穎而出，勇奪全台第一。