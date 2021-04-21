巷仔內／游錫堃蘇貞昌陳年心結　推波丁怡銘電話門疑雲

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3月開始，黨政高層會議為了討論公投對案陸續開了2次會議，綠營各派系立委對於是否提對案意見不一，行政院則堅持不提對案論述，各種聲音在民進黨內發酵，蔡英文也在中常會內解釋針對828公投民進黨的立場，隨後決定在4月5日清明連假最後一天開會拍板，擬趕上4月11日要開始的下鄉說明會。
不過，世事難料，竟然在連假第一天就發生太魯閣號意外，造成重大死傷，民進黨政府所有政治盤算只能先擺一邊，救災搶通為第一優先。
救災告一段落後，4月11日蔡英文在官邸召集黨政擴大會議，邀集派系領袖、行政院和立法院高層開會，因為意外事件發生，讓黨內認為諸事不宜，不提對案成為民進黨共識，決議共同承擔。由蔡英文領銜溝通，行政院團隊扛起公投前的宣傳。
4月中媒體披露丁怡銘回鍋行政院，甚至還寫他「從未離開過」，後續媒體開始追蹤報導，連帶4月初被披露的那一條「行政院幕僚打給立法院幕僚」的新聞，內容被「具名」點出就是丁怡銘致電。至於是立法院哪位幕僚接到電話，立法院始終不願透口風，但知內情人士都清楚，接到這通電話的人就是立院曾姓資深幕僚。
有趣的是，當蘇貞昌所屬的蘇系與游錫堃所屬的正國會派系幕僚，為「電話門」事件憤恨不平時，不少媒體人收到一張臉書截圖，疑似曾姓幕僚解釋電話內容強調是沒有互嗆，只有互相比帥，但隨後臉書刪文，有相關報導的媒體新聞也已經下架。
丁怡銘打電話到游辦嗆聲的消息躍上媒體版面之後，行政院第一時間回應批評媒體「稱不實報導、丁怡銘態度平和，且從未出席行政立法協調會報等...」不過隨後游錫堃在立院受訪、沒否認行政院致電，輕輕一句話「憲政機關要相互尊重」，把幕僚間的電話門紛擾拉高到憲政層級。更隱隱透露出蘇貞昌和游錫堃兩人的陳年恩怨，儘管兩人都位居五院院長，但陳年舊事恐怕仍在心中有疙瘩。
回顧正國會與蘇系的陳年糾結，2019年民進黨討論2020年不分區立委名單，因為游錫堃排名名次問題，當時就有不少摩擦，加上蘇貞昌用人領導強勢作風，引發其他派系反彈，各種作用力下，丁怡銘回鍋成了導火線，推波助瀾這起「電話門」疑雲，更因為兩人身處行政院、立法院高位，讓整個疑雲層級拉高到憲政體制，黨內派系對蘇內閣不滿已經檯面化，如何化解或安撫，恐需蔡英文表態，否則黨內壓力炸鍋，最後爆掉的將是8月28日公投和2022年民進黨選情。