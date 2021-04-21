2國籍機師接觸者增加！132人採檢結果出爐、22人待採
國內昨日新增2名國籍航空機師確診案例，中央流行疫情指揮中心今（21）日公布最新疫調結果，2人接觸者增至168人，其中143人採檢陰性，還有22人待採檢，至於是否為本土感染，指揮中心持續針對感染源釐清當中。
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-21 14:41:59｜2021-04-21 14:50:24
指揮中心昨日指出，2位國籍航空的機師（案1078、1079），4月16日返台後進行3天居家檢疫，期滿檢疫發現感染，由於飛同班航班，所以無法確定是航空器的感染，還是境外感染。而感染源不明主要是因為無法判斷是哪一個先感染的。初步匡列接觸者131人，其中2人列居家隔離，129人自主健康管理。
指揮中心今日公布最新疫調結果，將2人接觸者增至168人，其中案1078接觸者29人，已採11人，2人陰性、9人還在檢驗中，仍有18人待採檢；案1079接觸者為139人，其中132人已採檢，130人採檢陰性，2人還在檢驗中，仍有4人待採檢。另外，案1079的接觸者中有3人為防疫旅館員工，因有適當防護因此不需採檢。
至於2名機師的Ct值，發言人莊人祥表示，案1078在19日是19，20日是17，抗體是陰性，推測是近期發病、最近感染的；案1079在19日是17，20日是15，也是剛發病的狀態，不過由於發病期間都在居家檢疫，沒有出社區，所以基本上對不會對社區帶來風險，只不過因為他們發病時間跟ct值到目前為止都非常低，因此到底是一同被感染，還是有一位先感染再後續感染另一位，這都還需要後續相關檢驗跟事證搜集才能進一步釐清。