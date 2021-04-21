高流商轉啟動 史哲：在美麗港灣看表演將是高雄人日常
隨著3月27日高雄流行音樂中心海音館滿載測試演唱會的精彩呈現，高雄流行音樂中心預計6月啟用，現已公布鼓鼓呂思緯、蘇慧倫，以及BACK TO 70’S西洋金曲等演唱會場次，25日在海音館場，將舉行ELLA、鼓鼓呂思緯、蘇慧倫「真嗨高流！」演唱會免費搶聽會，高雄市副市長史哲表示，他相信未來，在這美麗港灣看表演就是高雄人的日常！
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-21 15:25:39
根據高流所陸續公布的檔期，其中7月17日海音館有黃大煒、潘越雲、沈文程、王若琳共同演出的「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」，8月21日鼓鼓呂思緯「聽到請回答Connecting…巡迴演唱會高雄場」，以及9月4日蘇慧倫「生命之花30週年演唱會高雄場」，並已開放售票。
史哲PO文指出，這幾天在網路上大家很熱烈分享著蘇慧倫、鼓鼓開賣後的售票狀況也非常熱烈。不只開賣讓人興奮，來到高雄大家就是這麼阿沙力! 各家經紀、製作公司聯手獨家加碼，本週日直接來場誠意十足的超級搶聽會，要讓高雄的歌迷們先過過癮。
史哲認為，挾帶新場館的新氣象，因應疫情對於整體大環境的影響，高雄市文化局、高雄流行音樂中心也提出了支持業界的合作方案，在業界也帶來期待與意願。今年度的演出檔期如火如荼的進行中，熱門時段也在檔期申請啟動初期就受到許多演出主辦單位大力支持、搶先送件，無論如何就要在今年插旗海音館！
史哲也在文中感慨的說，這一路以來，堅持一步步的進行，從內部音響與硬體測試與修調、業內測試與修調、滿載測試與修調等等，來完善高雄流行音樂中心的建設與軟硬體規劃，讓業界認識這個全新場地並瞭解整個場地的可能性，同步規劃可以在高雄流行音樂中心發生的各種當代演唱會演出，高雄期待迎接這座專屬更新的流行音樂中心，也準備了更多驚喜要給大家，他相信未來，在這美麗港灣看表演就是高雄人的日常！