影／超商門市循環杯上架 鄭文燦：千杯萬杯不如換這杯
根據統計，國內四大超商一年用掉4億5千萬個一次性的容器，用量驚人！桃園市長鄭文燦今（21）日提前響應世界地球日，親自視察並體驗桃園市府大樓園區全家及統一2家超商門市，即日起實施的環保政策，由超商門市主動提供可重複使用的循環杯供消費者使用，民眾只要刷手機就可以輕鬆完成借杯手續，購買咖啡或茶飲品，預計3個月內將擴展到10個門市店鋪，逐步達成減少拋棄式紙杯、塑膠杯目標。
記者李春台/綜合報導
2021-04-21 14:59:22
422地球日，為響應環保愛地球，鄭文燦指出，為了達成循環經濟目標，市府去年11月率全國之先推出好桃器循環容器租借系統，現在推出更優化2.0借還系統，從周邊的統一超商、全家超商各5家店共10家店率先使用循環杯，循環杯的借用跟歸還都非常的智慧化，不會增加消費者任何負擔，未來將推廣到整個桃園市，希望循環利用的飲料容器可以成爲潮流。
環保局長呂理德表示，全國一年使用拋棄式飲料紙杯塑膠杯估計有18億，數量龐大對環境負荷及資源損耗造成嚴重影響，減少拋棄式紙杯、塑膠杯，基本上仍請民眾養成自帶杯習慣，如果沒有帶則可以採租借方式；在推動政策上，也啟動修訂低碳綠色城市自治條例程序，規範連鎖超商、飲料店及速食店等，依法要主動提供並鼓勵消費者使用重複性使用性容器(自帶環保杯或租借循環杯)，逐年達成一定使用比例，早日達成環保署2030年無塑目標。
環保局表示，桃園循環杯2.0租借模式，免押金，目前先在市府大樓一樓及府前2個超商門市推廣試用，並提供共500張續杯扣抵10元優惠卷，民眾只要準備手機，加入好盒器line好友，點選循環杯桃園，再依照租借步驟點選借還選項，然後在櫃檯掃描嗶一聲即完成或是直接到店內歸還箱，未來擴充到其他門市，只要設有租借系統門市店舖都可以還杯，且為讓消費者體驗循環杯，超商配合環保局計畫，仍會優惠3元。