名家論壇》林瑋豐／看待少子化：多點男性參與，少點說教

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至少在過去，大家還能討論職場、家庭、以至於整個社會結構，例如男性參與育兒、產假長度、育嬰假等等。但奇特的是，近日同樣遇到少子化問題，討論就只剩下「房子、房子、房子」。但是也很奇怪？明明都知道要罵發錢解決生育率的方法並不是萬能的，結果只要把上面的「沒有錢」，如今換成「沒有房子」（不是沒地方住，是沒有房地產）突然就說通了？彷彿今天手上拿了一張房地產證明，職場就會對孕婦更友善，爸爸就會更願意請育嬰假分攤照顧的責任，或是精子比較容易著床？
先不論生下小孩之後的養育問題，一個女人從準備懷孕、懷孕到生產，都不是單純一個人的事，而會牽涉相當多的社會制度、家庭層面，台灣社會和制度在這些層面跟上了嗎？而男人又準備好了嗎？
這裡的意思是，台灣女性意識抬頭，女權更公認是亞洲最進步，但這些成績是立基於女性的受教育程度、勞動及政治參與率，無法在數據上顯示的，是傳統婚家觀念的束縛，以及女性面對生育課題時，制度與環境面的不友善。
筆者曾經待過新聞媒體業，卻發現這個行業中，許多資深的女性媒體人、女性主管並沒有生育，後來自己結婚生育才知道，原來這個產業結構裡，真的充滿了因為懷孕、生產而直接影響升遷，甚至主管直接明示女性記者「如果請了育嬰假，回來職場不能保證還在原職位」的恫嚇手段。儘管性別平等工作法本來就明文規定不得因性別在進用、升遷上有差別待遇，但實務上女性仍舊面臨相當多遊走法律邊緣的阻礙，就連請個產檢假、安胎假都可能面臨刁難而有壓力。
就算不談職場友善程度，對於提升教育程度而晚婚、晚生的女性而言，更現實的是，她想要生育的年齡極有可能與她要在職場力拚事業的時間重疊了，讓她沒有辦法在職涯中選擇暫停，因此只能選擇延後自己的生育時間。這個問題更根本該問的，恐怕是為什麼是女性必須在職場和生育之間做選擇？
2002年台灣勞工開始可以請育嬰假，但一直以來，台灣男性請育嬰假的比例卻都不到兩成，某些網路論壇上總愛聲稱「台灣女權多高」，是的，台灣年輕女性的勞動參與率已經追上進步國家，但相較之下，男性育兒參與率有沒有相同的水準？看來是沒有。
但最莫名妙奇的是，男性偏偏又是在討論起不生育的原因的時候，意見最多的一群人，PTT八卦板一則討論「只有8+9在生小孩，網憂台灣未來成電影《蠢蛋進化論》」變成新聞，可笑的是同個討論板上，男人們信誓旦旦認為「生育率低是 因為買不起房」，綜合下來得到的答案竟然是「所以台灣的房子都是8+9在買」？看到這種一面認為自己不生育要怪沒有夠高的物質生活水準，一面嘲笑與歧視願意生育的中下階層，試問，哪個女人願意跟這種男人生育？
房價、工時、產假、陪產假、育嬰假、托育、職場文化等等眾多因素都是少子化的因素之一，但少子化並不是單一因素造成的，個人其實想要奉勸，在這個議題上，少一點男性說教，或許生育率可以提高。就是那種明明面對女性從自身經驗去講生小孩的難處時，卻在那裡否認「不是啦，你們不生小孩是別的原因啦」的那種男性，尤其某些男性政治人物，你們的話語權力平常已經夠多，請少一點否認、少一點腦補、世界更美好。
●作者：林瑋豐／獨立媒體人
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