喔熊推台灣經典家鄉味「滷肉飯」、「珍奶」

交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導中彰區域觀光聯盟餐飲業者創意行銷，今(21)日請來台灣觀光代言人喔熊組長與台中知名台灣味美食有春茶館聯名合作，推出吸睛可愛的喔熊限定「滷肉飯」與「珍珠奶茶」雙霸套餐，現場吸引聯盟業者、網紅部落客及大批熊粉擠爆會場。喔熊組長邀請國內外遊客品嘗最經典的台灣味。
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-21 16:00:00
參山處代理處長曹忠猷表示，喔熊聯名觀光圈業者共同行銷台灣觀光，目前已經有太陽餅、雨傘、咖啡、高山茶、良質米及拖鞋等多項產品，受到國內外遊客的喜愛，將持續找業者與喔熊聯名合作一起賣台灣，藉由可愛的喔熊吉祥物將台灣好吃、好玩及好買產品介紹給國內外遊客，有機會可以開一間喔熊旗艦店，歡迎全世界的觀光客。
曹忠猷說，致力推廣台灣味美食的有春茶館知道喔熊組長最喜歡吃「滷肉飯」及「珍奶」，以一個月的時間籌備設計、取得授權，將臺灣的國寶、觀光局吉祥物-喔熊組長療癒的身影，創意設計在臺灣國飯、國飲上，推出限定版喔熊滷肉飯與喔熊珍珠奶茶，展現十足台味美食文化，帶給大家用餐食時非常愉快的視覺感受。有香港朋友已經知道台中有喔熊滷肉飯及喔熊珍奶，非常希望疫情趕快過去，要揪團到台中品嚐。
創新台味文化的有春茶館創辦人陳沛瀅強調，一提到台灣，總讓人想到小吃、夜市、美食等關鍵字，對在外的遊子來說，最能思故鄉，不是舉頭望的明月，而是低頭碗中的滷肉飯。
陳沛瀅表示，對國外觀光客來說，「有春茶館-喔熊滷肉飯」今起就是台灣最溫暖的家鄉味。帶著醬香、油蔥味的滷肉，搭配特選的霧峰農會益全香米，撒上新鮮的蔥花，最能代表台灣的懷念滋味。而珍珠奶茶締造了台灣飲料王國的輝煌，「喔熊珍珠奶茶」，選用茶香濃厚的烏龍春茶調製而成，經過低溫多次烘焙，引出特殊的香氣，舒緩了甜膩的口感，完美比例更創造出珍珠奶茶的新風格。