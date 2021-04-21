臺灣兩個閩客村落親屬與社區田野　新書發表暨座談會

客家文化發展中心近年啟動海外學者客家研究譯著計畫，第一本外文翻譯書「臺灣兩個閩客村落的親屬與社區：新附作者口述史及田野地現況」，今（21）日在「六堆客家文化園區舉辦新書發表會暨座談會，現場播放美國人類學家(巴博德教授)談話影片，民族所胡台麗研究員分享其師承巴博德教授學習過程，將外文客家研究著作譯介給更多讀者。
記者黃正忠／屏東報導
2021-04-21 17:10:00
本譯著是由主編黃宣衛研究員帶領研究團隊，翻譯美國人類學者Pf. Burton Pasternak（巴博德教授）於1960年代在臺灣南部兩個閩、客村落調查成果《Kinship and Community in Two Chinese Villages》專書。
重返書中田野場域—六堆（左堆）新埤鄉打鐵村及臺南市六甲區中社村進行田野現況比對，並由民族所謝力登（Derek Sheridan）助研究員於2020年與原著作者巴博德教授進行口述訪談，回顧來到臺灣進行田調研究的脈絡，此再返田野及珍貴訪談紀錄，均一併呈現給讀者。
新書發表座談會中，Pf. Burton Pasternak透過影片分享「本書是他人生第一次進行民族誌的田野調查，從陌生到認識打鐵村250個家庭，打鐵村民成了他的導師，那段在打鐵村度過的調查研究時光，是他一生中最充實、最有意義的日子」。
除由主編黃宣衛研究員、胡台麗研究員及謝力登助研究員分享與巴博德教授互動交流外，亦邀請到曾進行臺灣北部兩個閩、客村落比較研究的莊英章教授、與孔邁隆教授長期交流的洪馨蘭教授，以及徐正光、張秀蓉、張維安、林正慧等客家研究專家學者，進行多元對話，拓展閩、客比較研究的廣度與深度。
Pf. Burton Pasternak（巴博德教授）與同學Pf. Myron Cohen（孔邁隆教授），於1960年代在臺灣南部客家地區從事人類學研究，堪稱臺灣漢人社會、文化人類學研究的先驅之一，皆為臺灣客家研究留下珍貴紀錄。