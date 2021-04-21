名家論壇》韋安／批政府災害募款，監委紀惠容還上節目？

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不過，近日監察委員紀惠容仍然對此不以為然。在受邀參加公視《有話好説》談話節目中，她先是感謝節目提供「理性討論」的機會，然後「很理性」地説出一些看似「不理性」的言論。
紀説，她根本就反對政府在重大災難（害）時，發起公益募款，理由是「會把捐款吸走，讓我們民間團體募不到」。
含正副院長，監察院共有29位監委。代表政府權力體系，最高的道德標準，和最後的正義防線。簡言之，法院管不到的事，監察院可以管。而且，法官有違規、缺失，也只有監委可以糾舉、彈劾，甚至移送懲戒。
這樣，有著榮寵身分、社會地位，和糾彈百官頂層權力的監委，言行自然要接受更高標準的檢視。
紀惠容認為政府在重大災難（害）時，發起公益募款，會排擠民間公益團體的募款空間。這點説的沒錯。
但是，紀忽略了兩點，政府並非有事沒事，都在發起重大災難（害）事故或事件的募款活動。而是在重大死傷災難（害）發生，才作出這樣的舉動，以彌補既有制度對死傷者撫卹、救難的不足。
以這次太魯閣號鐵路大車禍為例，按照既有法規，台鐵目前針對每名罹難者只能規劃賠償540萬元。對於直接肇事導致事故發生的包商，要透過漫長的法律途徑才能求償。即使法院判定包商要高額賠償，屆時如果其資產不足，仍是無濟於事。
於是可見，政府發起捐款加上台鐵的補償，加起來超過2000多萬。雖然再多的金錢都無法讓受難者死而復生，但這筆款項對遇難家屬心理慰藉，和實際經濟生活的幫助，都有著急迫的現實意義。
不知道紀惠容在反對政府在重大災難（害），發起公益捐款時，有想到這點嗎？
紀曾擔任勵馨基金會執行長，這個基金會長期以來在保護婦女和兒少權益方面，對台灣社會的貢獻有目共睹，堪稱指標性的公益團體。紀在社運和公益活動中也展現道德勇氣，和公益良心。這是之所以她被聘任為監察委員的原因之一。
不過，顯然她還沒有把自己的身分，從社運、公益角色，良好地切換成監察委員——執法、調查、審判（裁判）的定位。
再舉一例，可鑒紀在角色轉換上的尷尬和「脫序」。充當監察院丁允恭桃色事件的調查者，在調查完畢移送懲戒法院（原公懲會）後，紀惠容主動提議，讓義務律師到庭攻防，以求此案能「嚴懲」。
懲戒法院裁定丁守恭撤職停用兩年，認定言行未涉性騷擾之後，紀惠容大表「遺憾」。並羅列諸多是由和理論根據，對丁被指控的性騷擾部分，進行輿論追殺。
紀同情弱勢女性，憎惡無良渣男，當然可以理解，但應該依據監委權責，和監察院的法章制度，依法行事。而非變成一個「道德審判者」，取代網路鄉民，或網紅鄉民的角色。
紀惠容當然有守護正義的使命感，但如過不能擺脫「道德魔人」內在固執，還是要小心「好心」辦了糊塗事。
還有，最好還是少上節目，講對了還好，講錯了可是把監察院的聲譽和形象的賠進去。現在除了前監委，已經很少看到有監委上節目，搶名嘴飯碗。「達者少語，智者謹言」，不知道這句話紀委員聽得進去嗎？
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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