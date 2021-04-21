比特幣近期暴跌！傳白宮將出手管制新興犯罪

比特幣/Bitcoin/虛擬貨幣/加密貨幣
▲比特幣今年已上漲800%，但近期傳出美國政府將出手管制，導致價格在18日出現大跌。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-21 15:54:03｜2021-04-21 19:58:12

加密貨幣市場近期受到許多企業鼓勵，加上投資人樂觀，加密貨幣價格不斷上漲，比特幣（Bitcoin）在交易平台「Coinbase」於14日上市後，價格再度上漲至6萬4801創下歷史新高，但18日比特幣價格大跌，創下7週以來最大的盤中跌幅，背後原因可能是美國財政部計劃出台政策打擊比特幣洗錢或犯罪活動。

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一些評論認為，比特幣暴跌除了與美國政府即將出手有關，印度、土耳其將禁止加密貨幣也可能是拋售原因之一。土耳其央行16日發表聲明表示，加密貨幣不受任何規範或機制監管，也沒有中央主管機構，為其面臨的安全風險之一，30日起將禁用加密貨幣購買商品、服務。

綜合外媒報導，CoinDesk顯示，18日比特幣盤中一度大跌15.1%，至5萬1707美元；以太坊也暴跌近18%，最後收斂至2249美元。今年初以來，電董車場特斯拉（Tesla）、電子支付Paypal、支付巨頭Visa、金融投資機構都宣布要拓展比特幣業務，特斯拉更是直接投資15億美元購入比特幣、開放比特幣購買車輛，比特幣價格漲幅超拓800%。

而加密貨幣交易平台Coinbase上市更是另一個里程碑，Coinbase市值超過850億美元，女股神伍德（Cathie Wood）也不惜減碼特斯拉套現，投入2.46億美元買進Coinbase，帶這也讓不少股東大賣持股兌現。Coinbase先前表示，今年第一季營收估計為18億美元，年增9倍，利潤成長約7.3億至8億美元。

▲全球市值最大加密貨幣比特幣26日價格一度重挫超過6%，跌到4萬4451美元低點。由於投資人紛紛出脫全球公債，導致債券殖利率飆升，進而引發比特幣等風險較高資產湧現拋售潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲比特幣18日出現大跌引起投資人關注加密貨幣可能的風險。（圖／美聯社／達志影像）
加密貨幣因為匿名特性，衍生出各種新興犯罪型態、詐騙陷阱。比特幣就時常在病毒或信件威脅中，被當成勒索被害人的工具。據防制洗錢金融行動工作組織（FATF）報告，從事網路犯罪、詐欺的詐騙集團常用「錢騾」（車手）的網路服務，這些人可能為共犯也可能為不知情的人士。這些透過犯罪取得的比特幣將會經過複雜的轉移程序被放入電子錢包中。

對於加密貨幣近日價格大跌，貴金屬貿易商SchiffGold董事長希夫（Peter Schiff）認為，Coinbase上市可能不是比特幣的「轉捩點」，而是邁向終點的開始。希夫指出，比特幣已從最高點下跌21.5%，從技術上看，已符合下跌20%即進入熊市的定義。

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