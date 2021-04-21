比特幣近期暴跌！傳白宮將出手管制新興犯罪

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綜合外媒報導，CoinDesk顯示，18日比特幣盤中一度大跌15.1%，至5萬1707美元；以太坊也暴跌近18%，最後收斂至2249美元。今年初以來，電董車場特斯拉（Tesla）、電子支付Paypal、支付巨頭Visa、金融投資機構都宣布要拓展比特幣業務，特斯拉更是直接投資15億美元購入比特幣、開放比特幣購買車輛，比特幣價格漲幅超拓800%。
而加密貨幣交易平台Coinbase上市更是另一個里程碑，Coinbase市值超過850億美元，女股神伍德（Cathie Wood）也不惜減碼特斯拉套現，投入2.46億美元買進Coinbase，帶這也讓不少股東大賣持股兌現。Coinbase先前表示，今年第一季營收估計為18億美元，年增9倍，利潤成長約7.3億至8億美元。
加密貨幣因為匿名特性，衍生出各種新興犯罪型態、詐騙陷阱。比特幣就時常在病毒或信件威脅中，被當成勒索被害人的工具。據防制洗錢金融行動工作組織（FATF）報告，從事網路犯罪、詐欺的詐騙集團常用「錢騾」（車手）的網路服務，這些人可能為共犯也可能為不知情的人士。這些透過犯罪取得的比特幣將會經過複雜的轉移程序被放入電子錢包中。
對於加密貨幣近日價格大跌，貴金屬貿易商SchiffGold董事長希夫（Peter Schiff）認為，Coinbase上市可能不是比特幣的「轉捩點」，而是邁向終點的開始。希夫指出，比特幣已從最高點下跌21.5%，從技術上看，已符合下跌20%即進入熊市的定義。