拉抬反萊豬公投？快析輿情：打丁怡銘成空戰起手式

中國國民黨日前召開「反萊豬公投宣講啟動」記者會，定調以「反萊豬公投」為主，其餘為輔的宣講計畫，規劃自五月底開始，將在全台進行500場以上宣講，目的要催出支持者投票率，同時拉抬四大公投聲勢。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，18日當天下午，媒體爆出行政院前發言人丁怡銘的回鍋爭議，與公投宣講啟動的時間點恰好重疊，不禁令人猜測，「丁怡銘回鍋」是否被作為國民黨炒熱公投劇本的空戰「起手式」？
記者張志康/綜合報導
2021-04-21 15:56:27
透過QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，丁怡銘近半年聲量在「牛肉麵風波」曇花一現，而反萊豬公投也因國民黨聲援藻礁公投連署，以及近期聚焦黨主席內部佈局影響，導致聲量沉寂多時。18日當天，國民黨上午甫舉行完啟動宣講記者會，下午即爆出行政院聘用前發言人丁怡銘為機要顧問的消息，一連兩天，萊豬公投及丁怡銘回鍋聲量雙雙暴漲2倍以上。一時間討論焦點圍繞「萊豬」身上，更拉抬了反萊豬討論聲量，為丁怡銘回鍋爭議的延伸效果。
透過QuickseeK快析輿情資料庫議題交叉分析，可發現近日藍營抨擊丁怡銘的言論，在整個萊豬攻防討論上佔有一定比例；18、19日，「反萊豬公投」聲量都占丁怡銘個人聲量超過30%；換句話說，回鍋爭議與藍營反萊豬公投宣講近乎同步啟動。不過據報導，丁從3月開始就於政院擔任顧問，消息現在才曝光，不禁令人聯想，是否係因丁怡銘過去引爆牛肉麵風波，回鍋消息便成為此時藍營炒熱反萊豬討論的素材，將公投案緊扣丁怡銘過去的萊豬爭議，將其當作開刀對象，以拉抬反萊豬公投的聲量氣勢。
反萊豬公投作為檢驗民進黨執政的期中考，國民黨勢必傾全黨之力投入議題交鋒，陸戰方面，藍營透過全台宣講方式說服民眾踴躍投票；空戰方面，近日則藉由丁怡銘回鍋爭議，巧妙將其當作攻防素材。丁怡銘不可避免地將承受反對砲火。目前看來，丁怡銘回鍋的爭議佔據了一定份量，不過話題能持續多久？綠營未來是否會因為他持續失分？藍營是否能提供不同素材，讓反萊豬公投聲量持續維持？整體局勢並非民進黨或國民黨一黨說了算，未來發展動向值得觀察。