鄭寶清喊投入桃園市長初選 稱「就算林智堅來也要初選」
桃園市長鄭文燦兩屆任期將滿，有意爭取2022年民進黨桃園市長候選人提名者眾，被點名除了綠委鄭運鵬、黃世杰、桃園航空城公司前董事長黃適卓以外，前立委鄭寶清也表態有意投入黨內市長初選，爭取提名。鄭寶清表示，目前他無具體宣布參選時間表，但已經在基層跑一段時間了，未來一定會參加民進黨內桃園市長初選。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-21 16:08:20｜2021-04-21 19:14:01
鄭寶清今（21）日接受《Nownews今日新聞網》記者採訪表示，自己一直以來就有意爭取黨內市長提名，已經不斷跑基層組織，也獲得不少黨內議員、民代支持。由於桃園市長提名競爭者眾，鄭寶清表示，按照民進黨制度，一定是要透過初選民調，選出最強者，他對自己有信心，也會參加初選。
記者詢問是否有告知鄭文燦？鄭寶清表示，有跟鄭文燦講過，市長態度很明顯，強調自己沒有口袋名單，誰民調最高就會支持誰。
至於外傳新竹市長林智堅有意空降桃園參選，鄭寶清也說，就算是林智堅要辭掉新竹市長，來爭取桃園市長提名，「他當然也要經過初選！因為黨內制度就是如此，不該因人設事。」
鄭寶清說，目前他還沒有宣布參選的時間點，但已經跑基層一陣子了，他連競選口號都想好，叫「睛點桃園」，他主張三方向，幼有所長、壯有所用、老有所養，他強調自己已經在民進黨30年，「人家是10年磨一劍，我是30年磨一善念」，希望透過過去經驗，為桃園帶市民來幸福安定。