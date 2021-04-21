鄭寶清喊投入桃園市長初選　稱「就算林智堅來也要初選」

民進黨立委管碧玲批評，衛福部編列大筆預算蓋國家級食安實驗室大樓，但蓋樓正當性不足，讓人不知如何辯護，同黨立委鄭寶清12日緩頰說，民眾希望政府能對食品安全有更嚴格管控。（圖／記者戴祺修攝,2017.07.12）
▲前立委鄭寶清喊話將投入民進黨桃園市長初選，稱就算連林智堅來空降也要按制度來（圖／資料照片）

記者胡宥心／台北報導

2021-04-21 16:08:20｜2021-04-21 19:14:01

桃園市長鄭文燦兩屆任期將滿，有意爭取2022年民進黨桃園市長候選人提名者眾，被點名除了綠委鄭運鵬、黃世杰、桃園航空城公司前董事長黃適卓以外，前立委鄭寶清也表態有意投入黨內市長初選，爭取提名。鄭寶清表示，目前他無具體宣布參選時間表，但已經在基層跑一段時間了，未來一定會參加民進黨內桃園市長初選。

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鄭寶清今（21）日接受《Nownews今日新聞網》記者採訪表示，自己一直以來就有意爭取黨內市長提名，已經不斷跑基層組織，也獲得不少黨內議員、民代支持。由於桃園市長提名競爭者眾，鄭寶清表示，按照民進黨制度，一定是要透過初選民調，選出最強者，他對自己有信心，也會參加初選。

記者詢問是否有告知鄭文燦？鄭寶清表示，有跟鄭文燦講過，市長態度很明顯，強調自己沒有口袋名單，誰民調最高就會支持誰。

至於外傳新竹市長林智堅有意空降桃園參選，鄭寶清也說，就算是林智堅要辭掉新竹市長，來爭取桃園市長提名，「他當然也要經過初選！因為黨內制度就是如此，不該因人設事。」

鄭寶清說，目前他還沒有宣布參選的時間點，但已經跑基層一陣子了，他連競選口號都想好，叫「睛點桃園」，他主張三方向，幼有所長、壯有所用、老有所養，他強調自己已經在民進黨30年，「人家是10年磨一劍，我是30年磨一善念」，希望透過過去經驗，為桃園帶市民來幸福安定。

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