陳水扁辯護律師將出席會計法公聽會　藍委：簡直是辯論庭

國民黨團
▲立法院財政委員會22日將召開會計法修法公聽會，民進黨邀請多位扁案辯護律師出席，國民黨團不滿，直呼這簡直就是陳水扁的貪汙辯護庭。（圖／國民黨團提供）

記者吳承翰／台北報導

2021-04-21 16:21:13｜2021-04-21 16:42:24

立法院財政委員會明（21）日將召開《會計法》第99之1條修法公聽會，國民黨團今日上午開記者會，指控民進黨團推派的代表都是前總統陳水扁涉入貪汙案時，聘請的辯護律師，明日的公聽會，儼然就是貪汙案的辯論庭。國民黨團引述陳水扁女兒陳幸妤在媒體的發言「你們（民進黨民代）哪個人沒拿過我爸的錢？」呼籲民進黨不該為了一位貪汙的前總統，破壞國家體制。

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民進黨財政委員會召委郭國文上周排案，審查《會計法》第99條之1修正草案，牽涉到國務機要費除罪化，國民黨團質疑他們想幫陳水扁脫罪，發動杯葛，最後也成功讓民進黨團妥協，願意召開公聽會，並且在下周邀請牽涉到司法案件、總統府的官員來備詢。

但國民黨團總召費鴻泰指出，明天的公聽會，民進黨團推派的7位專家學者，有的曾涉入貪汙，有的則是扁案的辯護律師，他質疑民進黨團的專家學者，是站在官箴的立場、或是陳水扁貪瀆的立場？

費鴻泰細數陳水扁涉貪的種種事蹟，如洗錢、購地、賣官、圍標罄竹難書，台灣人都認為他有罪，就算是總統蔡英文想回報陳水扁對她的提攜之恩，也要透過特赦的方式赦免陳水扁，修《會計法》影響甚鉅還溯及既往，未來如何能讓官員嚴守廉潔操守？

書記長鄭麗文表示，蔡英文執政下，立法院成了行政院的立法局，立委成了橡皮圖章，一昧的護航行政院的政策，導致國會議員的地位低落，應該是監督行政院的憲政機關立法院，居然遭到道歉下台又偷偷摸摸回鍋政院顧問的丁怡銘，直接打電話到立院院長游錫堃辦公室嗆聲、說三道四，侮辱國會議長，更加顯現行政院長蘇貞昌囂張跋扈。

鄭麗文指出，國民黨團最早提出防疫及紓困預算，朝野也通過預算執行，今年6月即將到期，目前還有1千多億元預算尚未執行，行政院希望能延展到年底，國民黨團基於位人民看緊荷包，監督行政單位執行效力，要求蘇貞昌必須到立法院進行專案報告，民進黨團漠視所有在野黨的要求，在程序委員會否決提案，鄭麗文質疑，是蘇貞昌怕來立法院？還是民進黨怕蘇貞昌來立法院？還是民進黨囂張到國庫通黨庫，愛怎麼花就怎麼花？

藍委賴士葆表示，現在民進黨連演戲都懶得演，參與公聽會名單幾乎都是陳水扁的辯護律師，把公聽會當作辯論庭，這也顯現出在乎名譽，沒有黨派色彩的法界專家學者，根本不願意幫貪汙犯辯護，民進黨找不到所謂的公正的教授、學者，只能由陳水扁的辯護律師出席，這是何其的悲哀、何其的墮落。

賴士葆諷刺，既然民進黨動員府院黨全力包庇貪腐，既然民進黨都找了陳水扁的辯護律師，為何不找當時也擔任過辯論律師，現為國安會秘書長的顧立雄來參加公聽會？再為陳水扁辯護？

賴士葆指出，民進黨團總召柯建銘在朝野協商時一再強調，陳水扁涉及貪污案件多達11條，就算是國務機要費除罪了，也不代表其他案件無罪，這倒是點出除了陳水扁涉及國務機要費貪瀆，當年總統府幕僚如馬永成、林德訓同樣也涉案，因此可以合理的懷疑，除罪化之後，馬永成、林德訓將解除境管，將可自由入出境，處裡陳水扁藏匿在海外的錢，否則民進黨為何急於此時修法？

賴士葆呼籲蔡英文總統開大門走大路，要求民進黨團提出修《赦免法》第3條，國家元首涉及貪汙案服刑若干年後，可免除所有之刑，國民黨團當然會反對修法，但以民進黨慣用議會多數暴力的「習慣」，沒有通不過的法案。國民黨團對民進黨動用府院黨力量包庇貪腐的行為，感到不齒。

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