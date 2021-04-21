屏東黑鮪魚季邀您美食小旅行抽大獎　5月1日登場

屏東黑鮪魚季邀您美食小旅行抽大獎　5月1日登場先轟動
▲屏東黑鮪魚文化觀光季海洋音樂會掀起第一波高潮，今年還有「一番賞」抽獎、黑鮪魚限定便當、超值套餐、千元福袋等活動，黑鮪魚季期間消費滿額，還可以把限定版的「屏安御守」帶回家。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.21）

記者黃正忠／屏東報導

2021-04-21 18:43:43

2021屏東黑鮪魚文化觀光季強強滾，5月1日勞動節晚間「海洋音樂會」將邀請玖壹壹、ELLA等星光藝人重磅登場，掀起黑鮪魚季第一波高潮；屏東縣政府表示，今年黑鮪魚季有「一番賞」抽獎、黑鮪魚限定便當、超值套餐、千元福袋等活動，黑鮪魚季期間消費滿額，還可以把限定版的「屏安御守」帶回家，絕對讓民眾收穫滿滿。

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▲屏東黑鮪魚文化觀光季推出黑鮪魚限定便當超值套餐。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東黑鮪魚文化觀光季推出黑鮪魚限定便當超值套餐。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.21）
屏東黑鮪魚季自2000年開辦迄今邁入第21年，是國內第一個結合產業、文創、觀光的活動，每年「第一鮪」報到時，民眾就知道到東港參加黑鮪魚季，今年第一鮪拍賣以每公斤1萬元標出，創下新高天價，為黑鮪魚季揭開序幕。

而為迎接來自全國的遊客，縣府特別在聞名的東港鎮光復路「海產街」佈置燈景裝置藝術，4月24日起點亮東港。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，5月1日晚間將在東港鎮東新國中前舉辦「海洋音樂會」，邀請玖壹壹、ELLA(陳嘉樺)、朱海君、蕭煌奇、許富凱、康康等藝人演出，超強卡司預計將吸引爆滿人潮high翻東港。

延續近年大鮪扭蛋機熱潮，今年黑鮪魚季在東港候船室旁設置「一番賞」抽獎裝置，5月1日起每日上午11時30分至下午6時30分開放，民眾只要花費200元，就有機會抽中ASUS筆電、AirPods Pro、超大黑鮪魚造型抱枕等1000多份獎品，最大獎是iPhone 12 Pro手機10支，歡迎來試手氣。

▲5月1日勞動節晚間「海洋音樂會」將邀請玖壹壹、ELLA等星光藝人重磅登場，掀起黑鮪魚季第一波高潮。（圖／屏東縣政府提供,
▲5月1日勞動節晚間「海洋音樂會」將邀請玖壹壹、ELLA等星光藝人重磅登場，掀起黑鮪魚季第一波高潮。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.21）
今年正值東隆宮三年一科迎王平安祭典，縣府也配合宗教盛事推出在地小旅行，路線包含大鵬灣單車漫遊、宗教人文小旅行、東港在地美食之旅、海上遊艇體驗，讓民眾能夠深入了解迎王平安祭典的意義與歷史，及體驗漁村生活樂趣。

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