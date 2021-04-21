內幕／誰是「台灣阿北」操盤手？他們曾勸柯文哲選總統！

「台灣阿北-柯文哲」臉書粉絲專頁從昨（20）日至今，兩度創立又兩度遭到下架，引發社會各界關注。而其中連續兩天針對「去中國化」的正名運動多加著墨，除了主張台灣各個有中國地名影子的路名需要被改正外，就連中華航空、中華郵政等具中國色彩名稱的企業也應該改名，談及的內容具有濃濃的本土色彩。據知情人士指出，這批柯文哲的「民間友人」，就是2019年力勸柯文哲參選的「民間國師團」。





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時間拉回2019年9月17日，也就是2020年總統大選連署登記最後一天，一群號稱「柯文哲國師團」的民間友人，把柯文哲的父母從新竹請到台北，力勸柯文哲參選2020總統大選，除了保證金100萬已經準備好外，由於國師團內部還分了藍綠兩派系，更分別準備了前台南市長參選人林義豐以及前台南縣長蘇煥智作為副手人選。





而此次「台灣阿北-柯文哲」粉絲專頁的發起人，就是系出國師團中親綠派系的成員之一。據知情人士透露，該粉專發起人具民進黨籍，但並非檯面上的人物。據轉述，該名親綠本土人士認為這次發起粉絲團與拍攝正名運動的影片，都是為了替柯文哲2024年的總統大選鋪路。不過粉專一而再再而三地遭到檢舉而下架，讓他感到相當心寒。





知情人士轉述，之所以發起粉專，就是因為柯文哲近日來歷經議題輿論的操作後，頻頻被打成與藍營交好；但該名親綠本土人士表示，柯文哲的意向其實與本土派相當接近，若將柯的實際想法與民眾進行交流，部分綠營的支持者將會轉而支持柯文哲，直言「本土派並非一定要買民進黨的帳」。





知情人士也指出，現階段針對正名運動，柯文哲與民間友人僅只拍了「路名正名」與「新正名運動」兩支影片。不過現階段似乎又遭遇網路惡意檢舉，導致粉絲專頁又被下架，團隊內部也在考慮是否要第三度創立粉絲專頁。





《NOWnews今日新聞》記者進一步追問該名親綠人士身份，知情人士則直言，經過內部討論後，該名人士極度抗拒曝光，因此不願透露身份。



