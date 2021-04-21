包租代管搭租金補貼　花敬群：5月起一次整合

朝野立委關注社會住宅包租代管成效，內政部次長花敬群今（21）日答詢時表示，從5月開始，內政部會把包租代管和租金補貼再做一次整合，申請租金補貼的房東、房客，也可以轉軌申請社會住宅包租代管，讓績效能更突破。





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立法院內政委員會今日審查「都市計畫法部分條文修正草案」，邀請內政部政務次長花敬群、營建署長吳欣修列席報告，並備質詢。





國民黨立委林思銘在質詢時指出，社會住宅的包租代管總目標訂在8萬戶，今年5月就將進入第三期，但截至3月底，實際只媒合1萬6172戶，與去年原定的4萬戶目標差距很大，成效不如預期。





花敬群回答，包租代管一開始進度估計確實比較樂觀，以為可以達成一年1萬戶的目標，後來發現需要深化、成熟化的過程，但從過去3年執行經驗來看，是有每月逐月遞增的情況。





花敬群指出，今年第一季每月平均媒合902件，3月已達到1227件，預計4月也有蠻亮麗的數字，如果用這樣的速度前進，接下來一年達到1.5萬件的媒合數，應該是可期待的，內政部會持續努力。





民進黨立委張宏陸則問，包租代管跟租屋金的補貼若能搭配，其效果如何？花敬群指出，從5月開始，內政部會把包租代管和租金補貼再做一次整合，申請租金補貼的房東、房客，也可以轉軌申請社會住宅包租代管，讓績效能更有效突破。





花敬群表示，現在大約有11.6萬戶的租金補貼在線上服務中，因為轉軌過來不會增加負擔，反而會有新的誘因。內政部正朝這個方向規劃，行政院也已經核定，5月起進入包租代管第三期，就會開始啟動這個機制。



