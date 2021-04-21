216原童看「聽見歌再唱」 新竹縣長楊文科到場鼓勵

楊文科致詞
▲新竹縣216名學童包廳欣賞電影「聽見歌再唱」，縣長楊文科（左3）和原住民縣議員張益生（右2）、劉建民（左2）、林秉君（左1）到場鼓勵孩子們不畏逆境、奮發向上。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-04-21 17:19:54

為鼓勵原住民學子奮發向上，財團法人新竹縣潤聲教育基金會今（14）日下午，邀請新竹縣5所原住民國小共216學童，到新竹大遠百威秀影城包廳免費觀賞上週剛上映的台灣喜劇電影「聽見歌 再唱」；新竹縣長楊文科、影片導演楊智麟到場鼓勵小朋友們跟片中孩子一樣不畏逆境、奮發向上，為日後人生旅程累積再創高峰的動力。

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▲新竹縣216名學童包廳欣賞電影「聽見歌再唱」，縣長楊文科到場鼓勵孩子們不畏逆境、奮發向上。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣216名學童包廳欣賞電影「聽見歌再唱」，縣長楊文科到場鼓勵孩子們不畏逆境、奮發向上。（圖／新竹縣政府提供）
導演楊智麟表示，影片故事以布農族八部合音精神，仔細聆聽別人的歌聲再唱出相對應的聲音為靈感，虛構出一間因少子化面臨癈校危機的山區小學，為了發展教學特色拯救學校前途，由一位看不懂五線譜的體育老師丶一位流浪代課音樂老師和一群五音不全的小屁孩在三個月期間組成合唱團，好贏得全國冠軍，結果卻在慘敗後才發現自己真正的聲音，勇於面對自己的不同，找到自信！

新竹縣原住民議員劉建民、張益生、林秉君都到場和原住民小朋友共同觀影，劉建民說，影片內容令人感動，新竹縣的原住民孩子就跟片中的孩子一樣優秀、有自信，潤聲教育基金會安排學童來欣賞這種勵志影片相當有意義。

楊文科除了感謝潤聲教育基金會安排這場公益觀影活動外，也強調這次獲邀觀賞電影的尖石及五峰鄉原鄉國小合唱團表現優異，錦屏國小合唱團是去年新竹縣學生音樂比賽的雙料特優第一，並曾經赴日本進行交流；嘉興國小和桃山國小合唱團，更曾前往歐洲參加「世界合唱大賽」榮獲金質獎及銀質獎的肯定；新樂國小合唱團也曾獲新竹縣歌唱比賽冠軍，並和波蘭合唱團交流；五峰國小合唱團則是年年參加「全國原住民e起舞動競賽」獲得優等成績。

潤聲教育基金會董事林三元說，影片是真人真事改編，希望藉由貼近生活的演出內容，鼓勵原住民小朋友不要被生活中的逆境打倒而放棄向上，信心最重要，有自信就會有光明未來。

其他陪同小朋友們觀影的貴賓包括新竹縣政府教育處長楊郡慈、潤聲教育基金會陳董事長、昱盛國際開發董事長林聖彰、中華民國雲林同鄉總會總會長李景雄、智順科技董事長江志成、風水易經大師蔡上機、新竹百合扶輪社前社長曾逸君。

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