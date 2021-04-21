綠憲改小組「國會職權」分組會議　盼縮短憲政空窗期

民進黨憲政改革小組今（21）日「國會職權」小組開分組會議。副秘書長林飛帆會後轉述表示，今天是國會職權小組第一次開會，主要針對國會閣揆同意權行使、國情咨文與縮短憲政空窗期初步討論，沒有具體成果，未來會針對三個小組分組討論情況，再來召開憲改小組全員大會。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-21 17:22:49
民進黨憲政改革小組上個月初步完成分組，分成「中央政府體制」、「國會職權」、「地方政府人權與基本國策」三個小組，今天是國會職權小組第一次開會。林飛帆表示，今會中主要針對閣揆同意權、國情咨文和縮短憲政空窗期三部分討論。但是縮短憲政空窗期的部分，已經和「中央政府體制」小組討論範疇多有重複，因此往後會討論由哪個組別主責。
國民黨不斷強調「恢復閣揆同意權」、「總統國情咨文常態化」，也是藍營提修憲案核心主張，林飛帆提到，但會內不少成員認為，這個修憲提案無助於解決內閣制、總統制討論及台灣現在面臨的問題，因此民進黨版是否入案，還要再商量。國情咨文常態化的部分則看配套如何，今天只有初步交換意見。
至於我國總統交接任期有長達四個月的憲政空窗期，林飛帆說，會上大家都覺得很有需要調整，有人提到像美國總統交接，規定一定要在兩個月內交接完畢，台灣憲政空窗期確實太長，因為今天只是初步討論沒具體結論。至於何時才會再開憲政小組的全體大會，林飛帆說，要視三個小組討論進度再看何時開大會。
今天與會成員主要以立委為主，像是民進黨黨團總召柯建銘、劉世芳、羅致政、鍾佳濱等，學者部分有中研院法律學研究所研究員廖福特與副研究員蘇彥圖、中興大學法律學系副教授陳信安代表。